Consórcio Intermunicipal expande atuação para diversas áreas 

CIDAS terá abordagem multissetorial com foco, neste momento, na área da saúde; objetivo principal é reduzir filas de cirurgias, exames e consultas represadas.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (CIDAS) passará a ter uma abordagem multissetorial. Com a transição, o Consórcio não se restringirá mais apenas ao âmbito do meio ambiente. Sua atuação passará a discutir também melhorias para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, iluminação pública e serviço de inspeção municipal.

A decisão foi tomada durante reunião realizada no auditório do Parque da Cultura em Votuporanga que contou com a presença dos secretários de saúde e gestores municipais de saúde dos municípios envolvidos. O ato foi conduzido pelo assessor de gabinete da Prefeitura de Votuporanga, José Antonio Tatai, representando o prefeito Jorge Seba, presidente do Consórcio; e pela empresa RFV Consultoria, representada pelos gestores Rose Francé Vital e Claudio Galvão.

Na área da saúde, o objetivo do Consórcio é suprir as necessidades de cada município consorciado, trabalhando na redução das filas de cirurgias, exames e consultas represadas. Agora, os municípios apresentarão suas demandas como consultas, exames, cirurgias, UPA regional, próteses auditivas, entre outros serviços essenciais à saúde.

Nesta primeira etapa, a participação contará com 22 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Mendonça, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Poloni, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.

“A importância desse consórcio se transformar em multissetorial é indiscutível, principalmente na área da saúde, onde os recursos são escassos e os desafios são crescentes. Sabemos que a união entre os municípios é uma estratégia poderosa e permite otimização de recursos, compartilhamento de expertise e ampliação do acesso a serviços especializados”, comentou o prefeito Jorge Seba que também é presidente do Consórcio.

Segundo o presidente do Consórcio, a expectativa é que essa iniciativa seja o ponto de partida para uma cooperação intermunicipal cada vez mais abrangente. “Esperamos que o Consórcio Intermunicipal de Saúde desempenhe um papel fundamental no aprimoramento contínuo do sistema de saúde”.