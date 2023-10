Conselho Técnico da Série A3 do Paulistão define volta do mata-mata 

Competição está prevista para iniciar em 24 de janeiro e terminar em 28 de abril; apenas dois sobem para A2.

O Conselho Técnico realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (26.out), em São Paulo, marcou o lançamento da Série A3 do Campeonato Paulista de 2024.

Com início previsto para 24 de janeiro e a final para 28 de abril, o sistema de disputa foi modificado. Depois de dois anos com o quadrangular semifinal, os clubes optaram pelo retorno do mata-mata a partir das quartas de final, assim como aconteceu até 2021.

Em caso de igualdade na somatória dos resultados dos duelos de mata-mata (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a decisão será nos pênaltis.

Participam da Série A3 do ano que vem os seguintes times: Grêmio Prudente, EC São Bernardo, Marília, Desportivo Brasil, União Suzano, Matonense, Bandeirante, RB Bragantino II, Rio Preto, Itapirense, Sertãozinho, São Caetano, Lemense, União São João, Catanduva e Clube Atlético Votuporanguense.

União São João e Catanduva, campeão e vice da Segunda Divisão neste ano, respectivamente, subiram. São Caetano e Lemense foram as equipes rebaixadas da Série A2.

A competição terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo pelo canal da FPF no Youtube.

