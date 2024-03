Conselho Municipal dos Direitos da Mulher divulga edital de Mostra de Arte

Inscrições vão até o dia 30 de abril; concurso inspirado na Maria da Penha premiará artistas nas categorias Arte Plástica Visual e Arte Literária.

Ainda sobre as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, divulgou na última sexta-feira (8.mar), o edital da 1ª Mostra de Arte “Maria da Penha é Arte e Luta Pela Vida de Todas”.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Podem participar artistas maiores de 18 anos, sendo que cada um poderá apresentar apenas uma proposta por categoria, podendo ser escolhido como vencedor nas duas categorias. É importante lembrar que todos os candidatos deverão apresentar comprovante de residência de pelo menos dois anos no município e comprovante de endereço recente. Os interessados também deverão ter cadastro artístico atualizado, por meio do site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br ou no link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/11/cadastro-de-artistas/

O texto com todas as especificações e detalhes sobre o concurso pode ser consultado no Diário Oficial por meio do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDY4Njcz

Categorias

Arte Plástica Visual: serão aceitas artes reproduzidas em formato de pintura no modo de autorretrato de Maria da Penha Maia Fernandes, autora da lei que recebe o seu nome em defesa dos direitos das mulheres.

Arte Literária: serão avaliadas artes literárias no formato poesia ou poema para homenagear a trajetória de Maria da Penha.

Na ocasião, será premiada a melhor obra visual com o valor de R$ 800,00 e o valor de R$ 200,00 para a melhor obra Literária.

“O concurso foi lançado com a proposta de reforçarmos a conscientização, divulgação e mobilização da sociedade a respeito do enfrentamento à violência contra as mulheres, um assunto que ainda é muito pertinente em nossa sociedade. Estatísticas apontam que três em cada dez mulheres no Brasil já sofreram de violência. Precisamos fazer nossa parte para conseguirmos mudar essa realidade”, explica a presidente do Conselho, Kélvilin Anahí Gonzales Sábio.

Para tirar dúvidas ou mais informações o contato é o (17) 3422-7058, das 16h às 17h.