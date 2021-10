Conselho Municipal de Saúde realiza assembleia de eleição e posse dos membros da sociedade civil

Órgão pertence à Secretaria Municipal da Saúde; pleito compreenderá o biênio 2021-2023.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga promoveu na manhã desta sexta-feira (08/10), na sala de cinema do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, com a presença da secretária da Saúde Ivonete Félix, a Assembleia de Eleição e Posse dos Membros da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Saúde (CMS), para o novo pleito que seguirá até 2023.

Entre titulares e suplentes foram nomeados componentes para representarem as classes para Prestadores de Serviços do Sistema Único de Saúde, Trabalhadores de Saúde e Usuários do Sistema Único de Saúde.

Houve também votação entre todos os presentes para compor a Mesa Diretora que elegeu como presidente, Edson Crusca; Vera Lúcia Fugita dos Santos, no cargo de vice-presidente; Renata Cristina Martins Ferreira e Elaine Batista Madrid, primeira e segunda secretárias, respectivamente. A secretaria executiva do CMS, ficará sob supervisão de Gustavo Fávaro Sevestrin, servidor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.