Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência abre inscrições para compor biênio

Atuação dos conselheiros será de 18 de fevereiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2024; edital completo foi publicado no Diário Oficial de Votuporanga.

A Secretaria de Direitos Humanos informa que estão abertas as inscrições para eleger os novos membros da sociedade civil para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Votuporanga. O biênio será de 18 de fevereiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2024.

A Assembleia de Eleição da Sociedade civil ocorrerá no dia 09 de fevereiro às 14h, on-line através do aplicativo Google Meet pelo link https://meet.google.com/cud-ndqv-xzn logado no Gmail.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Votuporanga na última segunda-feira (03/01).

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explica que o conselho tem por finalidade a formulação de estratégias e controle social da execução das ações e políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência.

A atual presidente do CMPcD, Carla Seba, acrescenta que o Conselho Municipal é um espaço de participação democrática e representa um passo importante para implantação de políticas públicas de inclusão dessa comunidade.

Inscrições

Poderão inscrever-se ao processo eleitoral na condição de eleitores e/ou candidatos maiores de 18 anos representando uma entidade e um serviço.

As inscrições serão realizadas de 03 a 14 de janeiro, mediante a apresentação de documentos na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na rua São Paulo, n.º 3771, centro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, ou pelo email conselhopessoasdef[email protected]

A eleição acontece no dia 09 de fevereiro, às 14h, de forma presencial e on-line. A posse dos membros eleitos para o cargo ocorrerá no mesmo dia.