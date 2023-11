Conselho de Assistência Social fará reuniões abertas para população nos CRAS 

Reuniões serão nos dias 7 de novembro (CRAS Leste), 21 de novembro (CRAS Norte), 5 de dezembro (CRAS Oeste) e 12 de dezembro (CRAS Sul), sempre às 8h30.

A população de Votuporanga poderá participar das reuniões descentralizadas que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) promoverá nos quatro CRAS existentes na cidade. A primeira está agendada para ser no dia 7 de novembro, no CRAS Leste, às 8h30. As demais serão nos dias 21 de novembro (CRAS Norte), 5 de dezembro (CRAS Oeste) e 12 de dezembro (CRAS Sul), sempre no mesmo horário.

Durante as reuniões serão discutidos diversos assuntos, entre eles, como a sociedade civil pode participar ativamente na formulação, aplicação e gestão da política de Assistência Social e quais as perspectivas existentes para que a comunidade possa exercer o controle social sobre a execução do Sistema Único de Assistência Social.

A iniciativa da realização dessas reuniões surgiu como uma das propostas levantadas durante a última Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em maio deste ano. Essas Reuniões Descentralizadas e Ampliadas fazem parte das diretrizes da Política de assistência social. É como se fosse uma reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, no entanto, aberta para toda a população, por isso o termo ampliada; e descentralizada, ou seja, ao invés de ser realizada na sede da Secretaria de Assistência Social, será nos CRAS de forma a abranger a população de cada território.

Segundo a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, essa é uma maneira de trazer o público assistido para participar ativamente do planejamento de melhorias para a área. “Estamos implantando uma série de ações para alcançarmos a excelência nos serviços prestados pela Assistência Social. Além dessas reuniões, também estamos capacitando todas as pessoas que atuam na rede socioassistencial (servidores, membros representantes de entidades, entre outras), para que possamos trabalhar políticas públicas que, de fato, proporcionem melhorias nas condições de vida das famílias mais vulneráveis”.