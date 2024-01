Conselho da Juventude: abertas inscrições para a sociedade civil indicar seus representantes 

Órgão é consultivo e missão de criar condições para participação efetiva dos jovens votuporanguenses na construção de ações e políticas públicas para a juventude.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou, no Diário Oficial Eletrônico https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDUyNDQ5 , o edital de chamamento público e processo seletivo com vistas à eleição dos novos representantes da sociedade civil, para o biênio 2024-2026, do Conselho Municipal da Juventude (CMJ). Para participar, o candidato deve ter entre 18 e 29 anos completos, na data de sua inscrição, possuir título de eleitor, residir em Votuporanga e não ser funcionário público ou ocupar cargo eletivo ou em comissão.

O chamamento é destinado para representantes de entidades, organizações ou movimentos do terceiro setor, ligados a projetos de desenvolvimento para a juventude. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente da Comissão Eleitoral, Rodrigo Beleza, “os candidatos devem ser ligados à questão da juventude, atuantes nas áreas de educação, trabalho, emprego e geração de renda, movimento estudantil, esporte e lazer, qualidade de vida, saúde, meio ambiente, diversidade religiosa, deficiência e mobilidade reduzida, relações raciais e étnicas, gênero e diversidade sexual ou cultura, representantes de movimentos ou organizações da juventude”.

Para democratizar e facilitar a participação, as inscrições devem ser feitas pela internet, através do preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada na plataforma Google Forms, por meio do link: https://forms.gle/2mGUfdtcknoXcUMJ7, no período de 2 a 15 de fevereiro. De acordo com o cronograma do edital, após o recebimento das inscrições, acontecerão as fases de análise, divulgação dos candidatos aptos, apreciação de possíveis recursos, terminando com a divulgação dos nomes habilitados para o pleito, que acontecerá no dia 23 de fevereiro.

O Conselho é formado por 12 membros, titulares e suplentes, em sistema paritário, ou seja, seis vagas para o Poder Público Municipal e a mesma representatividade para a sociedade civil, sendo aberto para entidades como pastorais da Juventude, Léo Clube, Rotaract, DeMolays, Garotas do Arco Íris, igrejas evangélicas, associações espíritas e demais organizações do terceiro setor envolvidas com políticas públicas voltadas para os jovens, como o Centro Social, por exemplo.