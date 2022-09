Conselho da Conmebol solicita à Fifa que mantenha formato atual das Eliminatórias para 2026 

Em nota, Conmebol afirma que decisão foi unânime e já enviada para a Fifa. Antes, dirigentes e capitães de seleções debateram possibilidade de encurtamento e novo formato.

A Conmebol comunicou em nota, na última semana, que houve unanimidade entre as seleções sul-americanas – com o voto também da CBF, pelo Brasil – pela manutenção do sistema atual de disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 18 datas e partidas de ida e volta. Inclusive, a Conmebol informa que já comunicou a Fifa sobre a vontade demonstrada na reunião do conselho da Conmebol, realizada em Santiago, no Chile.

A Copa de 2026, nos EUA, Canadá e México, contará com 48 seleções. A mudança no formato das Eliminatórias foi debatida por dirigentes e até capitães das seleções sul-americanas.

Até a Copa do Mundo do Catar, a América do Sul tinha direito a quatro vagas diretas – o quinto colocado disputa uma repescagem, que neste ano será contra um representante da Ásia. A partir do Mundial de 2026, com o torneio inchado para 48 seleções, a Conmebol passa a ter direito a seis vagas diretas e mais uma de repescagem.

Nas Eliminatórias para a Copa do Catar, Brasil e Argentina disparam na frente e se classificaram para o Mundial com muitas rodadas de antecedência – 17 e 11 pontos na frente, respectivamente, da terceira colocada, a seleção uruguaia.

Capitães de seleções se reuniram em grupo de mensagens para discutir o formato. A mudança debatida seria em modelo semelhante ao do formato antigo das Eliminatórias até a Copa de 1994 dos EUA. Na ocasião, era um grupo com quatro seleções – pois o Chile havia sido suspenso pelo episódio da farsa do goleiro Rojas no Maracanã contra o Brasil nas Eliminatórias da Copa de 1990 – e outro com cinco. Colômbia liderou e se classificou no grupo A. Brasil e Bolívia passaram no grupo B. A Argentina, segunda colocada no grupo A, disputou a repescagem contra a Austrália e foi ao Mundial.