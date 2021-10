Conselho da Comunidade Negra elege novos membros

Eleição foi realizada nesta quinta-feira (28); nova diretoria está engajada em lutar e fazer valer os direitos da comunidade negra.

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra está com nova formação para o biênio 2021-2023. A eleição foi realizada nesta quinta-feira (28/10), na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, pasta onde o Conselho está lotado.

O presidente é Edwaldo Pereira da Silva. Ele destaca que é desafiador estar à frente de um conselho que tem como objetivo desenvolver ações à comunidade negra, propondo medidas que visem à defesa dos direitos, eliminando discriminações e lutando pela inserção na vida socioeconômica, política e cultural. “Estamos com pessoas engajadas que querem fazer a diferença neste Conselho, ajudando quem precisar”, falou.

O prefeito Jorge Seba parabenizou os novos conselheiros, com votos de que o novo conselho desenvolva ações importantes na luta contra a discriminação racial. “Esperamos que possam ser tratadas questões relativas à comunidade negra, com objetivo de defender seus direitos e interesses. O que for preciso para ajudar, estaremos aqui”, disse.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, comentou que o Conselho é de relevante importância para o município, principalmente para auxiliar nos trabalhos realizados pela Secretaria de Direitos Humanos. “Temos total apoio do nosso prefeito Jorge Seba, para realizar benfeitorias em políticas públicas para a população”, encerrou.

Conselheiros

O vice-presidente do Conselho é Moisés de Matos. A primeira secretária é Regina Nunes da Silva, e o segundo secretário é Emerson Luiz Bortolaia. Os demais conselheiros são: Maria Madalena Moreira, Victor Hugo Oliveira dos Santos de Matos, Andréa Aparecida Geremias, Claudemiro Ferreira França, Ilson José do Carmo e Benedito Donizete Moreira.

Também integram o conselho como colaboradores Anna Carolina Ribeiro dos Anjos; Odair Antônio Caporalini, Fátima Aparecida Barbosa, Janaína Lima do Nascimento e José Carlos Leme de Oliveira.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na Rua São Paulo, n.º 3771, Centro. O telefone para mais informações é o 3422-2770.