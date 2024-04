Consciência Ambiental: alunos da rede municipal de ensino realizam plantio de mudas 

Cerca de 40 mudas de árvores nativas foram plantadas no Centro de Lazer na Av. Paschoalino Pedrazzoli. O prefeito Jorge Seba (PSD) participou na manhã da última sexta-feira (26.abr), de uma ação de Educação Ambiental realizada pelo professor Abilinho Calile com alunos do 5º ano do CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”, localizado em Simonsen. Na ocasião, foram plantadas cerca de 40 mudas de árvores nativas, entre árvore samambaia, ipê-branco, ipê-amarelo do cerrado, ipê-mirim e árvore da China.

O plantio foi realizado no Centro de Lazer que a Prefeitura está construindo na Av. Paschoalino Pedrazzoli, no bairro Bom Clima. A iniciativa foi realizada em parceria com a Saev Ambiental, que contribuiu com a infraestrutura do plantio e doação de mudas. Participaram também da atividade o superintendente da autarquia, Gustavo Vilela e a chefe de departamento de Meio Ambiente, Beth Prado.

A atividade foi sugerida pelo engenheiro Milton Brito, que mora próximo ao local onde está sendo construindo o novo Centro de Lazer, por ser engajado com a causa Verde, entrou em contato com o professor Abilinho, realizou a doação de algumas mudas e organizaram a ação. “Venho acompanhando desde o início a implantação dessa obra e logo no começo já pensei em desenvolver esse projeto, tenho um mini viveiro de mudas em casa, sempre planto árvores para doação à comunidade e para plantação”, comenta o engenheiro.