Conquista e transformações: Unifev celebra um quarto de século do curso de Educação Física

Coordenador da graduação Prof. Me. Valter Brighetti destaca a excelência do ensino e moderna infraestrutura implementados ao longo dos anos.

Desde a sua criação há 25 anos, o curso de Educação Física da Unifev tem sido uma referência em inovação no cenário educacional. Ao longo de mais de duas décadas, a Instituição se dedica ao desenvolvimento físico, mental e emocional de seus alunos, celebrando conquistas importantes. Neste período, o curso formou milhares de profissionais qualificados e contribuiu para que a comunidade adotasse um estilo de vida mais saudável.

Atualmente, o curso mantém-se na liderança ao disponibilizar uma grade curricular atualizada, alinhada às demandas do mercado, acompanhada por uma infraestrutura moderna e um corpo docente qualificado.

O coordenador, Prof. Me. Valter Brighetti, abordou a relevância da graduação e seu impacto positivo em Votuporanga e região desde a sua criação. “A formação em Educação Física da Unifev é referência na área, contando com professores mestres e doutores, com vasta experiência prática e compromisso com a excelência no ensino. Além disso, oferece uma ampla infraestrutura para o desenvolvimento das atividades acadêmicas”.

Desde os primeiros anos, os estudantes têm acesso a laboratórios modernos, quadras poliesportivas, salas de avaliação e uma academia própria (Campus Centro), onde os alunos vivenciam a prática profissional por meio de aulas de aeróbica e musculação, oferecidas à comunidade acadêmica e à população.

A graduação contempla, ainda, o Complexo Poliesportivo Unifev, localizado na Cidade Universitária. Com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, o local, considerado um dos maiores da região, abrange pista de atletismo, quadra poliesportiva, piscina aquecida, quadra coberta, quadra de vôlei de areia e beach tennis, e sala de lutas e ginástica, entre outros ambientes.

Licenciatura e Bacharelado

A Unifev oferece duas opções de graduação em Educação Física: Licenciatura e Bacharelado.

O curso de Bacharelado forma profissionais aptos a trabalhar o desenvolvimento do corpo de forma correta e saudável, levando em consideração as aptidões físicas e motoras de cada pessoa. O curso de Licenciatura forma profissionais aptos a lecionar a disciplina na Educação Básica. Os educadores são capacitados a despertar no aluno a reflexão sobre as práticas corporais de forma consciente e prazerosa, por meio de diferentes atividades.

Na avaliação do coordenador, existe um mercado muito promissor para os profissionais formados pela faculdade. “O bacharel trabalha com a prática de exercícios físicos em diferentes atividades. Assim, o mercado disponibiliza vagas em academias, clubes, centros de práticas esportivas, condomínios, parques temáticos, hotéis, spas, navios, unidades básicas de saúde e empresas em geral, ou por meio da prestação de atendimento individual, como personal trainer. Já o licenciado em Educação Física tem como campo de trabalho a Educação Básica, Infantil e os ensinos Fundamental e Médio, caracterizado pela docência em escolas municipais, da rede pública e privada”.

Brighetti concluiu destacando a rica trajetória do curso, repleta de conquistas e aprendizados. “Oferecemos um ensino de excelente qualidade, estágios supervisionados e projetos de extensão que permitem que os nossos alunos coloquem em prática seus conhecimentos e façam a diferença na comunidade. São 25 anos de paixão e dedicação”, finalizou.