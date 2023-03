Conmebol realiza sorteio da fase de grupos da Libertadores 

Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Atlético-MG são as equipes brasileiras na competição.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou, nesta segunda-feira (27.mar), o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América.

O Flamengo, atual campeão da competição, enfrentará o Racing, da Argentina, Aucas, do Equador, e o Ñublense, do Chile.

No grupo B, o Internacional terá o Nacional, do Uruguai, o Metropolitanos, da Venezuela, e o Independiente de Medellín, da Colômbia.

O Palmeiras está no grupo C, com o Barcelona, do Equador, o Bolivar, da Bolívia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Fluminense, no grupo D, jogará com o River Plate, da Argentina, o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru.

No grupo E, o Corinthians pegará o Independiente Del Valle, do Equador, o Argentinos Juniors, da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai.

Dois brasileiros estão no grupo G: Athletico-PR e Atlético-MG. Na mesma chave, terão pela frente o Libertad, do Paraguai, e o Alianza Lima, do Peru.

Veja os grupos:

Grupo A

Flamengo

Racing-ARG

Aucas-ECU

Ñublense-CHI

Grupo B

Nacional-URU

Internacional

Metropolitanos-VEN

Independiente de Medellín-COL

Grupo C

Palmeiras

Barcelona-ECU

Bolivar-BOL

Cerro Porteño-PAR

Grupo D

River Plate-ARG

Fluminense

The Strongest-BOL

Sporting Cristal-PER

Grupo E

Independiente Del Valle-ECU

Corinthians

Argentinos Juniors-ARG

Liverpool-URU

Grupo F

Boca Juniors-ARG

Colo-Colo-CHI

Monagas-VEN

Deportivo Pereira-COL

Grupo G

Athletico-PR

Libertad-PAR

Alianza Lima-PER

Atlético-MG

Grupo H