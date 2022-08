Conmebol lança candidatura de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai para Copa de 2030

Sul-americanos apostam em comemoração do aniversário de 100 anos do primeiro Mundial para vencer disputa com Espanha e Portugal e outros postulantes.

A ideia de ter um concorrente sul-americano existe há muito tempo. Com a incorporação do Paraguai, em 2017, e do Chile, em 2019, a candidatura cresceu. Foi a primeira vez que dirigentes das quatro nações estiveram juntos. Um escritório na capital uruguaia foi montado para dar sequência ao trabalho dos postulantes.

Portugal e Espanha também devem formar uma candidatura. Um bloco formado por Grécia, Bulgária, Romênia e Sérvia também chegou a se lançar pelo Mundial de 2030. A China é outro país que se movimenta para receber a Copa daqui oito anos, assim como o Marrocos. A expectativa é que a sede seja anunciada em 2024.

Para concorrer com os prováveis grandes investimentos das demais candidaturas, os dirigentes sul-americanos apostam no aniversário de 100 anos do primeiro Mundial, realizado no Uruguai, em 1930.

“É o sonho de um continente. De uma cidade uruguaia, compartilhada por outras três cidades. A América do Sul entende que o futebol tem que reconhecer e não contestar. Haverá mais Copas do Mundo, mas 100 anos serão cumpridos uma única vez e você terá que voltar para casa. É motivo mais do que suficiente para a Fifa aceitar que se trata de uma candidatura única. Com o passar dos anos haverá outras possibilidades para outros continentes”, declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Estiveram presentes os presidentes das federações do Paraguai, Robert Harrison, do Chile, Pablo Milad, do Uruguai, Ignacio Alonso, e o vice da Associação do Futebol Argentino, Rodolfo D’Onofrio. O presidente da República do Uruguai, Lacalle Pou, também prestigiou o evento.

Os dirigentes mostraram o selo que deve simbolizar a candidatura, “Mundial Centenário”, com o desenho da tradicional torre do principal estádio uruguaio.

Até agora, a maioria das Copas aconteceu na Europa. Antes do Mundial de 2014, no Brasil, a última edição na América do Sul tinha sido em 1978, na Argentina.

A Copa do Mundo de 2026 será organizada por Estados Unidos, México e Canadá, a primeira vez com três países em conjunto e com 48 seleções na disputa.