Conmebol e Fifa suspendem os jogos de março das Eliminatórias da América do Sul

A Inglaterra, por exemplo, exige que os jogadores passem por uma quarentena de 10 dias após voltarem da América do Sul, o que inviabilizaria a participação deles em jogos decisivos de seus clubes. Por isso, a Fifa desobrigou os clubes de cedê-los para as seleções.

As Eliminatórias Sul-Americanas são disputadas em formato de ida e volta, todos contra todos. Os quatro primeiros se classificam direto para a Copa do Catar, e o quinto fica com uma vaga na repescagem, contra representante de outro continente, a ser definido.