Conmebol detalha tabela das próximas rodadas das eliminatórias para a Copa de 2022

Brasil jogará nos dias 26 e 30 de março, contra a Colômbia e Argentina, respectivamente. Torneio volta no dia 25, com Seleção como líder isolada, soma 12 pontos em quatro jogos.

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (19) a tabela detalhada das duas próximas rodadas das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O torneio volta no dia 25 de março, com três partidas, após a tradicional pausa no fim do ano.

A seleção brasileira vai a campo apenas no dia 26, visitando a Colômbia no estádio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, às 19h (de Brasília). Quatro dias depois, o Brasil recebe a Argentina na Arena Pernambuco, no Recife, às 21h30.

A publicação da tabela por parte da Conmebol não garante a realização dos jogos. A competição é organizada pela Fifa, que ainda trabalha com as autoridades de diversos países para assegurar a liberação dos jogadores para viajar até a América do Sul, como ocorreu nas partidas disputadas em 2020.

A quinta rodada será dividida em dois dias, com duas partidas no dia 25 de março, quinta-feira: Bolívia x Peru e Venezuela x Equador. No dia seguinte, além de Colômbia x Brasil, o Chile recebe o Paraguai, e Argentina e Uruguai se enfrentam no novo estádio Santiago del Estero, em um dos duelos de maior rivalidade no continente.

A rodada seguinte, porém, será toda realizada no dia 30 de março, com diferentes horários. Os jogos são Equador x Chile, Uruguai x Bolívia, Paraguai x Colômbia, Peru x Venezuela e Brasil x Argentina.

A seleção brasileira é líder isolada das eliminatórias, com 12 pontos conquistados nos primeiros quatro jogos – tendo dois de vantagem para a Argentina, rival no mês que vem. O técnico Tite fará a próxima convocação no dia 5 de março, quando os torneios relativos a 2020 já terão sido encerrados, e os estaduais estarão começando.

