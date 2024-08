Conmebol anuncia mudança em jogo do Brasil nas Eliminatórias 

Seleção Brasileira enfrentará na próxima data Fifa o Equador e o Paraguai.

A Conmebol informou nesta quarta-feira (7.ago) uma mudança de horário no confronto do Brasil com o Paraguai, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, que será disputado no dia 10 de setembro, em Assunção.

A partida, que estava marcada para as 21h (de Brasília), foi antecipada para as 20h30. As seleções se enfrentarão no Estádio Defensores del Chaco.

O Brasil ocupa atualmente a sexta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 7 pontos. A Argentina, que lidera o classificatório para o Mundial, tem 15.

Antes de enfrentar os paraguaios, porém, a equipe treinada por Dorival Júnior terá um compromisso em casa. No dia 6 de setembro, a Seleção Brasileira recebe o Equador no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.