Conmebol amplia prazo para indicação de sedes, e CBF avalia opções para estreia de Diniz 

Entidade muda do dia 10 para 31 o limite para definição de estádio e data das primeiras rodadas das eliminatórias. Brasil recebe a Bolívia, em setembro, e tem Manaus e Belém entre candidatos.

A CBF tem até o fim de julho para definir onde e em que dia será a estreia de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira.

A Conmebol prorrogou até o próximo dia 31 o prazo para as confederações indicarem estádio e data que vão jogar nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que inicialmente se encerrava na última segunda-feira.

Os países mandantes da primeira partida de cada data Fifa têm ainda o direito de escolher o dia em que vão jogar entre quinta e sexta-feira, visto que a rodada seguinte é padrão que seja disputada na terça-feira pelo regulamento das eliminatórias. O Brasil abre a caminhada por uma vaga no Mundial contra a Bolívia, e a CBF inicialmente dá preferência a uma sede no Norte e Nordeste.

Os jogadores se apresentam ao novo treinador no dia 4 de setembro e ficam à disposição até o dia 12.

Com a definição de Diniz como interino por um ano, a diretoria vai levar a pauta para o debate com a comissão técnica, mas o desejo em um primeiro momento é de que a sede facilite o deslocamento para o confronto da segunda rodada, contra o Peru, em Lima. Ciente da situação, Belém se candidatou a receber o duelo com os bolivianos e disputa com Manaus, além de outras possibilidades no Nordeste.

O desejo dos paraenses é levar a Seleção ao novo Mangueirão, reinaugurado recentemente após reformas. Para isso, inclusive, o estádio recebeu a vistoria da Conmebol no mês passado e trabalha para atender todas as demandas necessárias para ficar apto a receber jogos internacionais.

A concorrência de Manaus existe e a expectativa é de que a CBF bata o martelo em breve. No ano passado, o presidente Ednaldo Rodrigues chegou a declarar durante a Copa do Mundo do Catar que Belém receberia uma das partidas das eliminatórias como “homenagem ao torcedor apaixonado do Pará”.

Além do confronto com a Bolívia, a CBF precisará indicar também a sede do duelo com a Venezuela, em outubro. Desta vez, a logística favorece a região Sul/Sudeste por conta de o compromisso seguinte ser contra o Uruguai, em Montevidéu.

A partir da terceira rodada, o regulamento da Conmebol indica que cada confederação deverá indicar data e estádio com um máximo de 90 dias de antecedência. O prazo se esgota em meados de agosto, e o palco do clássico com a Argentina, que antecede ao jogo com a Colômbia, fora de casa, também já está em pauta na CBF.

A escolha para receber os atuais campeões do mundo vai além das questões logísticas e é tratada com atenção internamente. Nas eliminatórias para a Copa de 2022, o Brasil x Argentina foi disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.

O clássico, por sua vez, acabou interrompido ainda no primeiro tempo com a invasão de campo de agentes da Anvisa por quebra de protocolos contra Covid-19 por jogadores argentinos. Após longa discussão, a partida não foi remarcada e as duas seleções terminaram as eliminatórias com um jogo a menos.

A indefinição das sedes não é exclusividade da CBF. O Peru, adversário da segunda rodada, por exemplo, ainda não decidiu se receberá a Seleção no Monumental ou no Nacional de Lima.

Das equipes mandantes na primeira rodada, o Paraguai se adiantou e comunicou no fim da semana passada que receberá os peruanos na Cidade do Leste. Já Uruguai e Argentina devem formalizar os jogos contra Chile e Equador em seus palcos tradicionais: o Centenário de Montevidéu e o Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

*Com informações do ge