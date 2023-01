Conheça Maranhão, o goleiro do Tanabi que foi destaque na Copinha

O arqueiro está no Índio da Noroeste desde as categorias de base.

Com defesas que levou a torcida aos gritos no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, o goleiro Kayque Tavares se destacou no Tanabi Esporte Clube na Copinha de 2023. Apesar das boas atuações do arqueiro, a caminhada alviverde no torneio se encerrou na tarde desta quinta-feira, após derrota por 1 a 0, diante da Chapecoense.

De uma posição por vezes, inglória, Maranhão se tornou um dos principais destaques do elenco do Tanabi e já vem sendo sondado por grandes clubes. O goleiro está no tanabiense, desde as categorias de base e evolui a cada competição.

Com 19 anos, 1.90m, Kayque assumiu a camisa 1 do Tanabi Esporte Clube na edição 2023 da Copinha, porém, está boa fase vem desde da temporada passada, onde o arqueiro defendeu o Índio da Noroeste no Paulistão Sub-20, fazendo 16 partidas.

Outro ponto positivo no trabalho do Maranhão, na temporada passada, foram as defesas de penalidades, o arqueiro parou três cobranças em partidas contra grandes equipes como Ponte Preta, Santos e Novo Horizontino durante o estadual Sub-20.

Para Maranhão, o objetivo do trabalho é esse, para conquistar coisas boas. “Me sinto

muito feliz pela minha atuação até agora na competição, e esse é o meu objetivo,

trabalhar muito para conquistar coisas boas pela frente”, comenta o goleiro do Tanabi.

A comissão do Tanabi, avalia o trabalho do Maranhão como excelente, com bons

números em técnicas de mãos e pés, velocidade de reação, leitura de jogo, entre outros

fatores técnicos de um goleiro. O Rafael “Saci”, preparador de goleiros do Índio da Noroeste, comenta que o seu instruído é um goleiro moderno, que está pronto para ir além de uma simples defesa: “Um líder dentro e fora de campo. Goleiro que inspira confiança na sua equipe, com grande poder de concentração, coragem, um psicológico muito bom”,

complementa “Saci”.

Em 2022, Maranhão também foi destaque na final dos Jogos Abertos do Estado de São Paulo, competição que o clube disputou representando o município de Tanabi, conquistando o bicampeonato. As partidas foram em São Sebastião, no litoral paulista.

Na final, o elenco do Tanabi enfrentou o Marília, vencendo por 2 a 0, com gol anotado por, adivinhe, Maranhão, que ao fazer uma reposição de bola, surpreendeu o goleiro adversário que estava adiantado, fazendo um gol de cobertura: “Foi algo inesperado, mas foi uma emoção muito grande em poder ter feito um gol na final, um gol neste estilo é pouco visto no futebol. Mas fiquei muito feliz em poder ter ajudado minha equipe. E juntos levantamos o troféu”, conta o goleiro.