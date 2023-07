Conheça Erick, atacante que reforça São Paulo em 2024 

Atacante tem pré-contrato com o clube paulista, mas fica no Ceará até o fim da temporada.

O atacante Erick irá reforçar o São Paulo a partir de 2024. O jogador tem um pré-contrato assinado com o clube paulista, mas ficará no Ceará até o fim da temporada.

Erick reúne as características de um jogador veloz, de beirada de campo, que o São Paulo tanto buscou no mercado nos últimos anos. O jogador defende as cores do time cearense desde 2021. Foi contratado após boa passagem pelo Náutico, quando jogava emprestado pelo Braga, de Portugal.

No Timbu, foram 69 jogos, com 14 gols marcados entre 2020 e 2021.

No Ceará, o ponta vive o melhor momento da carreira. Desde que chegou, em 2020, somou 97 jogos, com 19 gols e 12 assistências. Na primeira temporada, fez poucos jogos. No ano seguinte, em 2021, firmou-se como titular, mas a produção não foi tão boa quanto na atual temporada.

Em 2023, ele soma 14 gols e 10 assistências em 38 jogos disputados pelo Vovô.

O atacante é velocista. Canhoto, atua pelas pontas, principalmente pelo lado direito do campo, criando situações de drible puxando para dentro e finalização. Neste 2023, vive fase artilheira (e de garçom) no Vovô, sendo titular absoluto com todos os treinadores que passagem pelo Ceará.

Raio-X dos gols

Doa 14 gols que Erick fez na temporada, dez foram com a perna esquerda. O jogador mostrou melhor aproveitamento no primeiro tempo dos jogos, balançando as redes dos adversários dez vezes logo nos primeiros 45 minutos. Ele tem ainda um alto aproveitamento dentro da área. Apenas dois gols foram de fora dela, com sete deles marcados na grande área e só um na pequena. O atacante marcou ainda quatro vezes em cobranças de pênalti.

Perna esquerda: 10

Perna direita: 4

Pequena área: 1

Grande área: 7

Fora da área: 2

Pênalti: 4 (todos convertidos)

Gols no 1° tempo: 10

Gols no 2° tempo: 4

*Com informações do ge