Conheça a fazenda SRV do Sindicato Rural de Votuporanga 

Propriedade modelo do sindicato fica em Indiaporã/SP e possui ampla diversidade de produção, tais como: laranja, limão, tangerina e milho.

Na última semana, um grupo de diretores do Sindicato Rural de Votuporanga que presidido pelo ex-prefeito de Votuporanga, Pedro Stefanelli Filho, ou Pedrão – como é popularmente conhecido, estiveram na fazenda SRV, pertencente a entidade sindical.

A propriedade de aproximadamente 80 hectares, fica no município de Indiaporã/SP, faz amplo uso de tecnologia na produção e está arrendada para um produtor rural que que investiu na citricultura diversificada, tais como: laranja, tangerina, limão, e a denominada tangerina murcote que é um híbrido de laranja e tangerina, por isso a casca é dura, mas os gomos se desprendem facilmente.

Contudo, como a plantação ainda está em fase de crescimento, o empreendedor inovou e plantou milho nos espaçamentos, segundo o Pedrão Stefanelli, a promessa é de uma supersafra.

“Muitas pessoas não sabem dessa fazenda modelo e o quanto é possível fazer ao unir tecnologia em prol da agricultura. Para se ter uma ideia, a média da produção nos EUA é de 473 sacas por alqueire, ali, com base no conhecimento que tenho, vai ultrapassar as 500 sacas. De fato, estaremos acima da média americana na produção de milho por alqueire”, explicou o presidente da entidade.

O Sindicato Rural de Votuporanga convida produtores rurais para conhecer a sede que fica na Avenida Nasser Marão, 3887, no 1º Distrito Industrial; assim como para uma visita à fazenda modelo. Para mais informações ligue (17) 3422-4520.