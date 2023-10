Congresso regional reúne centenas de advogados em Votuporanga 

Com tema voltado a Jovem Advocacia, evento foi prestigiado por grandes nomes do Direito, dentre eles, Patricia Vanzolini, presidente da seccional São Paulo da OAB.

O Congresso Regional da Jovem Advocacia realizado no salão do Sindicato Rural de Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (27.out), reuniu centenas de jovens advogadas e advogados e estudantes, além de grandes nomes da advocacia.

O evento anfitrionado pelo presidente 66ª Subseção da OAB de Votuporanga, Adelino Ferrari Filho, e integrantes da diretoria local, contou com palestras sobre temas jurídicos e diversos, contou com a presença de Patricia Vanzolini, presidente da seccional São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), além de Leonardo Sica (vice-presidente da OAB-SP), Alexandre Nishioka (advogado e professor doutor da USP), Guilherme Cirilo (presidente estadual da Jovem Advocacia), Cristiano Joukhadar (presidente estadual da Abracrim-SP), Henry Atique (presidente da 22ª subseção da OAB-SP), Henrique Chamas (advogado e professor), Danielle Biazi (presidente da CDFAM da 66ª subseção da OAB-SP) e Henrique Tremura (advogado e conselheiro federal da Abracrim-SP), além da presença da presidente da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), Adriana Galvão; e outros.

Ao Diário, Adelino Ferrari comentou o sucesso do evento que reuniu todas as subseções e subsedes da 13ª região administrativa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Estado de São Paulo: “Nós temos uma alegria muito grande aqui em Votuporanga por estar sediando este evento denominado congresso da advocacia jovem, porém, é um congresso para toda a advocacia. E por isso é uma alegria muito grande, também por estarmos recebendo a presidente da seccional São Paulo Drª. Patricia Vanzolini, assim como o vice-presidente, Dr. Leonardo Sica, também a presidente da CASSP, que é o braço assistencial da Ordem, Drª. Adriana Galvão. E também uma novidade, a presença de um Conselheiro da OAB Federal. Esse grande congresso é sem dúvida nenhuma uma alegria para a nossa advocacia.”

Também em entrevista ao Diário, Patricia Vanzolini comentou sobre a importância de um evento voltado a parcela mais jovem da advocacia: “No começo da carreira temos muitos desafios e nossa proposta é trazer o apoio da Ordem para todos os jovens advogados e as jovens advogadas de todo o Estado de São Paulo e Votuporanga com certeza não poderia ficar de fora. Então nós estamos aqui, por exemplo, debatendo o início da carreira, marketing jurídico, ética, prerrogativas, todas aquelas orientações tão necessárias para quem está começando, justamente para que possam começar com o pé direito.”