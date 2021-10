Confira que abre e o que fecha no feriado em Votuporanga 

Em virtude do Feriado de Nossa Senhora Aparecida, Prefeitura fecha nesta sexta-feira e só reabre na próxima quarta; serviços de emergência seguem normalmente e comércio fecha apenas na terça-feira, com algumas exceções.

Em virtude do Feriado de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), celebrado na terça-feira (12), os órgãos públicos fecham nesta sexta-feira (8), às 17h, e só reabrirão na próxima quarta-feira (13), já que segunda-feira (11) foi decretado ponto facultativo.

Em Votuporanga/SP, servidores públicos desfrutarão da segunda ‘ponte’ por feriado em pouco mais de 30 dias, sendo que o feriado de 7 de Setembro (Independência do Brasil) também caiu em uma terça-feira propiciando condição semelhante; contudo, desta vez assim como no primeiro caso, não haverá expediente da administração pública direta e indireta, com exceção dos atendimentos de urgência (UPA, SAMU e Mini Hospital), que não serão interrompidos.

De acordo com Saev Ambiental, as coletas de lixo orgânico (comum) e seletiva (residuos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções. A varrição de ruas será interrompida somente na terça-feira, na

segunda o calendário será cumprido normalmente. O serviço de plantão 24 horas da Autarquia atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.

Casa do Bosque

O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7h às 19h.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado de sábado (9) a terça-feira, voltando a funcionar na quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.

Ecotudos

Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário.

Bancos

Os bancos também abrirão na segunda-feira para expediente normal. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão no dia 12 de outubro. De qualquer modo o sistema de autoatendimento (caixas eletrônicos) segue disponível nas agências. Recomenda-se uso de canais digitais das redes bancárias. As contas de consumo (como luz água cartão telefone entre outros) e boletos com vencimento para o dia 12 de outubro poderão ser pagos até o dia útil seguinte. Não há acréscimo de multa neste caso.

Poupatempo

A unidade do Poupatempo de Votuporanga, segundo a assessoria de imprensa do órgão, irá atender normalmente, inclusive neste sábado, com horário estendido (até às 17h) para o Mutirão do RG. Na segunda-feira (11) o atendimento será exclusivo para Mutirão do RG.

Comércio

O comércio atenderá normalmente na véspera, fechando as portas apenas no feriado, com algumas exceções. No final de semana, para atender os pais que estarão à procura de presentes para o Dia das Crianças, as lojas ficarão abertas até às 18h.

Já os supermercados, por sua vez, funcionarão normalmente na véspera e em horário especial no feriado. O Muffato e Amigão, por exemplo, atenderão até às 20h; Proença atenderá até às 13h; já o Porecatu não confirmou, mas deve atender até às 18h; lojas do Santa Cruz abrirá até às 12h, e o Estrela até às 12h30.