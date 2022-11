Confira o expediente do comércio e serviços públicos durante os jogos do Brasil na Copa

Atendimento em órgãos da Administração Direta e Indireta terá alterações; Câmara Municipal transferiu 43ª sessão da próxima segunda (28) para terça-feira (29).

A Copa do Mundo de futebol que ocorre no Catar já causa alterações no dia a dia dos brasileiros. Em Votuporanga, para esta quinta-feira (24.nov), dia da estreia do Brasil na competição, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) orienta que as lojas abram às 8h e sugere intervalo de 30 minutos para almoço e fechamento às 15h30 para o jogo que começa às 16h. Já a Prefeitura informou que o expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta será encerrado às 15h, com atendimento ao público das 8h às 14h.

Para o segundo jogo do Brasil, na próxima segunda-feira (28), em que o jogo é às 13h, a ACV sugere que o intervalo para almoço das 12h30 às 15h30 com retorno e atendimento até 18h. Já a Prefeitura interromperá o expediente administrativo ao meio-dia, com atendimento ao público das 8h às 11h30. A Câmara Municipal também alterou o cronograma e transferiu a 43ª sessão ordinária para a terça-feira (29), mantendo o horário das 18h.

No terceiro compromisso do Brasil no Catar, na sexta-feira (2.dez), em que o jogo é às 16h, a ACV propõe almoço de 30 minutos e fechamento da loja às 15h30. Já a Prefeitura seguirá com o expediente como no primeiro dia, encerrando às 15h, com atendimento ao público das 8h às 14h.

Vale ressaltar que serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Órgãos estaduais e federais

Na unidade do Poupatempo, durante os jogos do Brasil na Copa o atendimento ocorrerá de forma parcial, com atendimento até às 14h. A mesma regra vale para o segundo jogo, no dia 2/12, que é no mesmo horário. Já para a segunda (28.nov), em que o jogo é às 13h, a unidade vai funcionar só até às 11h.

A mesma regra do Poupatempo vale para os órgãos federais como a unidade do INSS, da Receita Federal, etc, onde o atendimento será também até às 14h. O tempo fora da repartição, no entanto, deverá ser compensado posteriormente. Se o jogo for às 13h, o expediente se encerra às 11h; em jogos às 12h não haverá expediente.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) já definiu o horário de funcionamento das agências, que dependem do horário do jogo naquele dia. Quando os jogos forem às 16h, como é o caso de amanhã, o horário de funcionamento das agências será das 9h às 14h. Já quando os jogos da Seleção forem realizados às 13h (como acontecerá dia 28), as agências funcionam das 8h30 às 11h30 e quando os jogos ocorrerem às 12h, as agências devem funcionar das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Supermercados

Já os supermercados, por sua vez, adotaram uma “regra” própria. A maioria vai fechar 30 minutos antes do jogo e reabrir 30 minutos depois; é o caso dos supermercados Santa Cruz, Porecatu e Proença; já o Muffato e Amigão não suspenderão o atendimento.