Confira como será o expediente da Prefeitura neste final de ano 

Repartições municipais não funcionarão nas sextas-feiras (24 e 31 de dezembro); atendimento volta nas segundas-feiras (27 de dezembro e 3 de janeiro).

A Prefeitura de Votuporanga informou que, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, as repartições públicas municipais não funcionarão nas sextas-feiras (24 e 31 de dezembro), devido ao ponto facultativo. Nas segundas-feiras (27 de dezembro e 3 de janeiro), o expediente retornará ao funcionamento normalmente, com a Central de Atendimento ao Público aberta das 9h às 15h.

A vacinação contra a Covid-19 segue o mesmo expediente da Prefeitura, portanto, os postos de vacina montados no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas, seguem com atendimento até às 15h de quinta-feira (23/12) e retornam normalmente na segunda-feira (27/12), das 8h às 15h.

Nesta sexta-feira (24/12) e também no sábado e domingo (25 e 26/12), a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), o Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” e o serviço Móvel de Urgência (Samu), considerados serviços de emergência e urgência, funcionarão normalmente.

Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando a importância das regras de distanciamento e uso de máscara facial, como forma de prevenção à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), a Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, permanecerão fechados.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou os horários de funcionamento dos bancos nos feriados de Natal e ano novo.

No dia 24 de dezembro, as agências bancárias funcionam das 9h às 11h, no horário de Brasília/DF. Nos estados com diferença de uma hora em relação à capital, o funcionamento será das 8h às 10h na hora local e das 9h às 11h no horário de Brasília. Já nos estados com diferença de 2 horas, o horário será das 8h às 10h na hora local e das 10h às 12h no horário de Brasília.

No ano novo, os bancos funcionam somente até o dia 30 de dezembro (quinta-feira), com expediente normal. No dia 25 e 31 de dezembro 1º de janeiro, os bancos não funcionam.

Embora as instituições não funcionem, algumas atividades poderão ser realizadas por meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

Como já é de costume, os pagamentos com vencimento nos feriados podem ser pagos no dia seguinte sem cobrança de tributos.

Poupatempo

No estado de São Paulo, os postos do Poupatempo estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022). As unidades reabrem nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro nos horários habituais.

INSS

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também terá recesso durante a comemoração das festas de final de ano. As agências do órgão não funcionarão entre os dias 20 e 24 e 27 a 31 de dezembro. O atendimento remoto não terá alterações, por sua vez.

Casas Lotéricas

Neste ano, as casas lotéricas não funcionam nos dias 25 de dezembro 1º de janeiro. Nas vésperas dos feriados, algumas unidades funcionam até o horário comercial, às 17h, outras fecham às 13h. Para saber o horário de cada unidade é necessário procurar o calendário de cada município.

Correios

As agências dos Correios não funcionam nos dias 25, 26 e 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro. No dia 24 de janeiro, o funcionamento será das 9h às 14h.