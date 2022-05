Confira 4 formas de aproveitar o turismo em Votuporanga

Votuporanga, conhecida como cidade do café, anunciou nesta sexta-feira (13/05), por meio de uma live em suas redes sociais, os primeiros eventos confirmados para comemorar o aniversário de 85 anos. A cidade terá uma grande festa, realizada entre os dias 5 e 8 de agosto, terá os portões abertos, para incentivar o turismo em Votuporanga.

A grade de shows foi liberada pelo prefeito Jorge Seba, e conta com grandes nomes da música, incluindo Cesar Menotti e Fabiano, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e Boate Azul com Gian e Giovani e Edson e Hudson. Inclusive, parte das atrações serão gratuitas.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, também destacou, em uma fala, a importância de valorizar os artistas locais. Segundo ela, Votuporanga está avançando nos setores da Cultura e do Turismo, que sofreram muito com a pandemia.

O evento terá impacto direto na economia do município, e cria incentivos para que os produtores executem um bom trabalho, gerando emprego e renda.

Mais informações sobre o aniversário da cidade serão divulgadas nos próximos meses, incluindo outros eventos da festa de três dias, além de atrações gratuitas e culturais para celebrar a história do município.

4 dicas para aproveitar o turismo em Votuporanga

O anúncio da festa de aniversário da cidade movimentou toda a população da cidade e também da região, incentivando, novamente, o turismo em Votuporanga.

Nesse caso, enquanto o evento não acontece, separamos 4 dicas de atividades para fazer enquanto aguarda a celebração da cidade:

1. Conhecer as catedrais

Votuporanga é uma cidade que possui uma série de estruturas clássicas em suas catedrais, e compõem uma rota turística interessante para pessoas de fora do município.

Muitos indicam conhecer, principalmente, o cartão postal da cidade, a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Em 2016, ela foi elevada ao título de diocese. Com essa conquista, a Igreja Matriz se tornou referência católica e passou a atender mais de 25 municípios e 28 paróquias, com uma população de 230 mil habitantes, sendo 172 mil católicos.

Dessa forma, além das estruturas, os eventos religiosos também chamam a atenção no guia de turismo em Votuporanga.

2. Parque da cultura

O Parque da Cultura foi desenvolvido pela Prefeitura como um centro de recreação e lazer para toda a comunidade, com uma série de disposições e locais para entretenimento. Ele conta com biblioteca, sala com filmes e palestras, brinquedoteca e apresentações culturais frequentes.

Na parte externa, possui espaço para caminhada, passeios de bicicleta, parquinhos e quadra de vôlei e futebol na areia.

Todo o acesso é gratuito, e aberto para o público, residentes e turistas.

3. Culinária

A culinária local é um dos pontos que chamam a atenção no turismo em Votuporanga. Conhecida como cidade do café, existem diversos estabelecimentos que propõem cardápios variados para apreciadores desta planta e bebida.

É recomendável que todos os turistas façam uma pausa para beber o famoso café da cidade, mas também existem outras receitas para se aproveitar, especialmente sobremesas. Nos cardápios convencionais, a culinária também pode impressionar, com receitas tradicionais do interior paulista.

4. Registro de fotos

Por fim, o turismo em Votuporanga é propício para uma série de registros de fotos, que podem entreter os visitantes e proporcionar lembranças da viagem.

Existem diversos pontos turísticos abertos ao público que permitem fotografias, além de praças, museus e centros culturais cujas apresentações podem ser registradas.

Futuramente, é possível criar um vídeo com as fotos e compartilhar nas redes sociais da cidade. Ferramentas modernas e simples de mexer, como o InVideo, podem auxiliar nessa atividade.

Com isso, os turistas podem guardar recomendações dos lugares onde frequentaram, e também se divertir com os registros de todos os locais atrativos que Votuporanga tem a oferecer.