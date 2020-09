Confeitaria cria concurso de desenhos para o Dia das Crianças

A proprietária da empresa, Juliana Brito, quer incentivar às crianças a aguçarem sua criatividade e para isso criou um Concurso de Desenho, onde a arte escolhida será impressa nas sacolas da Confeitaria durante outubro, mês que se comemora o Dia das Crianças (12/10). Juliana incentiva aos familiares a sentar e desafiar os netos, sobrinhos, filhos; “Vale tudo, o importante é resgatar o convívio familiar e as crianças se divertirem com a ação promocional”, explica. Além de ter seu desenho impresso nas sacolas da confeitaria, Juliana ainda garante presentes ao autor do melhor desenho.

“A proposta da campanha é que a criança seja reconhecida entre os colegas em suas redes, que compartilhe entre seus familiares e ainda possa ganhar brinquedos e doces”, garante Juliana.

Para ter acesso as regras é só entrar na página do Instagram da Confeitaria: https://instagram.com/julianabritoconfeitaria