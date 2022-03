CONECTADAÀMULHER: Fundo Social promove ação para celebrar o Dia Internacional Da Mulher

Programação tem como objetivo oportunizar e divulgar serviços da Prefeitura oferecidos à população, em especial às mulheres; evento conta com apoio de todas as Secretarias Municipais.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba, promoverá na próxima terça-feira (08/03), das 9h ao meio-dia defronte à Concha Acústica, a ação “Prefeitura #Conectadaàmulher”, com o objetivo de oportunizar e divulgar os diversos serviços do Poder Executivo disponíveis à população, em especial às mulheres. O evento, que conta com a parceria e apoio de todas as Secretarias Municipais e suas equipes, terá apresentações culturais e surpresas para marcar esse dia e fazer com que cada mulher possa ser sua melhor versão.

Com o foco voltado ao público feminino, a ação pretende mostrar que, através dos serviços ofertados pela Prefeitura e todas suas Pastas nas diversas áreas, como por exemplo assistência social, cultura, direitos humanos, educação, saúde, direitos do consumidor e outras, as mulheres possam ter conhecimento desses acolhimentos e se sentirem ainda mais seguras e preparadas para serem quem quiser. Para ter acesso a esses e outros serviços, a campanha criou e desenvolveu uma home page especial que pode ser acessada através do link http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=215 ou também pelo QR Code disponível nos materiais de divulgação.

Conecte-se com a programação

A abertura terá início com um cerimonial às 9h no local; em seguida, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo a partir das 9h30, haverá durante o evento apresentações artísticas-culturais de violino, aula de dança livre e a presença da Palhaça Vick, que entra em cena para animar e interagir com o público.

Durante a ação, haverá também distribuição de mudas frutíferas e de flores, feitas pela Saev Ambiental; vacinação contra a Covid-19 a partir dos cinco anos, orientações sobre prevenção à saúde da mulher e agendamento de exames como Papanicolau, realizadas pela Secretaria da Saúde; atendimento para casos relacionados ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram) e também ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por meio da Secretaria de Assistência Social; esclarecimento de dúvidas sobre direitos do consumidor, com o Procon; as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos estarão disponíveis para quem busca oportunidade de trabalho, através de inscrições para os programas ‘EmpregaVotu’ e ‘Votuporanga em Ação’; as agentes femininas da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, estarão orientando o fluxo do trânsito; e uma conversa sobre direitos das mulheres com a Rede Panapanã.

No período da tarde, a programação segue às 16h no Parque da Cultura, com apresentação de Capoeira Feminina Municipal da Secretaria de Esportes e Lazer e a partir das 18h, será a vez do Grupo Folclórico Mungunzá de Votuporanga levar sua arte à população.

Live

Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, através do @prefvotuporanga e também pela TV Unifev a partir das 18h, o Conselho Municipal da Mulher realizará uma live para promover um bate-papo sobre violência contra a mulher, seus direitos conquistados e a saúde emocional, com a participação da advogada Dra. Camila Marques Faceto; a jornalista Nayara Canato; o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques; e o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira.

Na quinta-feira (10/03), será realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de modo on-line na plataforma Zoom a partir das 18h, a palestra “A trajetória do nome da mulher”, ministrada pela Ima. Dra. Maria Berenice Dias. Interessados podem acompanhar acessando o link https://oabsp-org-br.zoom.us/j/84192547430 .