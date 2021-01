Condutora sem CNH perde o controle do carro e atinge motos estacionadas em avenida em Jales 

Segundo a PM, mulher informou que confundiu o pedal do acelerador com o freio; ninguém ficou ferido.

Uma motorista sem carteira de habilitação perdeu o controle do carro e atingiu três motocicletas estacionadas no cruzamento da Avenida Francisco Jalles com a Rua Oito, em Jales/SP, no fim da tarde de domingo (10).

Segundo a Polícia Militar, depois de bater nas motocicletas, o veículo subiu na calçada, mas nenhum pedestre foi atingido.

Ainda de acordo com a PM, a mulher alegou que confundiu o pedal do acelerador com o freio.

A motorista foi autuada por não possuir carteira de habilitação. Ninguém ficou ferido.

*Com informações do g1