Condenado pela Justiça e capturado em Estrela d’Oeste

Um homem com diversas passagens pela Polícia e condenado pelo Poder Judiciário, foi preso pela Polícia Militar de Estrela d’Oeste/SP após cumprimento de mandado expedido pela Justiça. O fato foi registrado na tarde de quinta-feira (11).

De acordo com apurado, W.P.R., teve mandado de prisão com base nos crimes previstos nos artigos 129 (Lesão Corporal), 155 (Furto) e 306 (Falsificação ou adulteração de marca ou sinal pelo poder público do contraste de metal

precioso). Ele também é conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas e em vários furtos em residências.

O indivíduo foi localizado em uma das ruas da cidade enquanto a viatura se deslocava até a casa dele; contudo, após abordado, nada de ilícito encontrado.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Estrela d’Oeste e posteriormente a cadeia de Santa Fé do Sul/SP onde permaneceu preso para cumprimento de sentença em regime semiaberto pelo período de 7 anos e 13 dias.

*Informações/RegiãoNoroeste