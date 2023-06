Concurso público: prazo para inscrições se encerra na segunda 

Ao todo, serão disponibilizadas 119 vagas para todos os níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Médio e Superior.

As inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Votuporanga se encerram na segunda-feira (26.jun). Os editais estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico através do link:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzY4ODI5 , no site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br e também na página da empresa responsável pela aplicação dos exames www.consulpam.com.br . No total, estão disponíveis 119 vagas para todos os níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Os valores de inscrição variam de R$ 45 para Ensino Fundamental, R$ 60 para Médio e R$ 75 para Ensino Superior. Estão previstas vagas para as áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Administração e Operacional. Os salários variam de R$ 1.539,82 a R$ 4.284,53. A relação detalhada com todos os cargos e demais informações podem ser consultados diretamente nos editais.

Provas

A data prevista para aplicação das provas objetivas é o dia 30 de julho. Além da prova objetiva, alguns cargos também contam com entrega de títulos, teste de aptidão física, prova prática, avaliação psicológica e, no caso dos cargos de Agente de Combate às Endemias também há o Curso Introdutório de Formação.

Para esclarecimento de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o setor de Coordenação de Concurso do Instituto Consulpam, por meio dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp) ou pelo chat disponível no site.