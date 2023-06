Concurso: provas para diretores, vice-diretores e coordenadores de escola serão neste domingo 

Exames serão aplicados nos períodos da manhã e da tarde na Cidade Universitária.

Os candidatos inscritos no concurso 1/2023 da Prefeitura de Votuporanga devem ficar atentos aos horários das provas objetivas que serão aplicadas na Cidade Universitária da Unifev, neste domingo (18.jun), nos períodos da manhã e tarde.

Os editais de convocações foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do dia 12 de junho (https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzcwODU1) e podem ser conferidos também no site da empresa (https://consulpam.selecao.net.br/informacoes/45/) .

No turno da manhã, os portões abrirão às 7h e fecharão às 7h40. As provas terão início às 8h. À tarde, os portões abrirão às 12h e fecharão às 12h40. As provas iniciarão às 13h. A Fundação Educacional de Votuporanga (UNIFEV) – Campus Cidade Universitária fica na Av. Nasser Marão, nº 3069, Parque Industrial I.

Para a realização das provas deverá ser observado o Capítulo V – Das Disposições Gerais da Prova Objetiva e apresentação do cartão de convocação. Lembrando que após o fechamento dos portões será proibido o acesso aos locais de provas. Os candidatos não poderão fazer provas nos horários e em datas diferentes dos constantes no cartão de convocação, de acordo com o Edital 001/2023.

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, o inscrito deverá acessar a Área do Candidato – Situação – Mais Informações no site da empresa para verificar o seu local de prova.