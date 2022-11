Concurso ‘O Melhor Estudante de Votuporanga’ é no próximo domingo 

O exame chega em sua 20ª edição, reconhecendo, valorizando, incentivando os grandes talentos da escola pública da cidade. Prova ocorre das 8h às 12h no IFSP.

A prova do tradicional concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga’ de 2022 ocorre no próximo domingo (20.nov), no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de São Paulo (IFSP) – que fica na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Pozzobon, zona norte de Votuporanga/SP.

O concurso que é promovido pelo Rotary Club Oito de Agosto de Votuporanga e já está na sua 20ª edição e tem como objetivo: reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública da cidade.

Podem participar os alunos de 9º ano regularmente matriculados e frequentando umas das escolas públicas de Votuporanga.

A prova que vai selecionar os 10 melhores estudantes será realizada no domingo, conforme cronograma:

7h25 – abertura do portão de entrada

7h30 – café da manhã

8h – fechamento do portão de entrada e início da prova

12h – término da prova

Premiação

As premiações são para os 10 primeiros classificados, sendo bolsas integrais de estudo das escolas: Colégio Unifev (2), Passo a Passo (1), Dinâmica (1) e o Piconzé/Anglo (1), além de assinaturas de jornais como o Diário de Votuporanga e outros prêmios. A reunião festiva de premiação dos vencedores do concurso será realizada na segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Teatro Municipal).