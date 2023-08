Concurso em Valentim Gentil abre vagas para todos os níveis 

Ao todo, a Prefeitura oferece 41 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva; inscrições seguem até 9 de agosto.

A Prefeitura de Valentim Gentil/SP abriu concurso público que visa contratação de 41 profissionais de maneira imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva, nos níveis fundamental, médio/técnico e superior. As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública. A banca responsável pela organização do concurso público é a CMM Concursos.

Do total, três são para cargos de nível fundamental, 32 para cargos de nível médio ou técnico e seis para carreiras de nível superior. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 35,00 a R$ 95,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental: Assistente de Informática – 1 vaga; Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga; Auxiliar de Farmácia – CR; Operador de Máquinas Rodoviárias – 1 vaga; Inspetor de Alunos – CR; Monitor de Educação Especial – CR; Monitor de Creche – CR; e Operador de Trator Agrícola – CR.

Nível médio/técnico: Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF Central – 12 vagas; Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF CDHU – 8 vagas; Agente Comunitário de Saúde – Nível I – ESF Jardim dos Ypês – 11 vagas; Agente de Controle de Vetores – CR; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – CR; Coordenador de Serviços Municipais, Almoxarifado e Frota – 1 vaga; e Técnico de Enfermagem – CR;

Nível superior completo: Assistente Social – CR; Coordenador de Planejamento Estratégico – 1 vaga; Coordenador Pedagógico Educação Inclusiva – 1 vaga; Diretor de Escola – 1 vaga; Gestor de Contratos, Convênios e Parcerias – 1 vaga; Engenheiro Agrônomo – 1 vaga – CR; Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – CR; Especialista em Gestão de Saúde – CR; Psicólogo – CR; e Professor de Educação Básica I – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Valentim Gentil variam entre R$ 1.898,58 a R$ 5.061,26 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.898,58 a R$ 4.326,41 para uma jornada de trabalho que varia entre 40 a 44 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.500,45 a R$ 3.325,00 para uma jornada de trabalho entre 40 a 44 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior ficam entre R$ 2.402,30 a R$ 5.061,26 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

As inscrições vão até o dia 9 de agosto e são feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br. A prova deve acontecer no dia 10 de setembro, o local ainda será definido pela Prefeitura de Valentim Gentil.