Concurso da Prefeitura: classificados são convocados para Curso de Formação Inicial 

Curso é para cargo de Agente de Combate às Endemias; período será de 06 a 10 deste mês no Pólo UAB entre 8h e 17h e haverá uma hora de intervalo.

Conforme edital de convocação do concurso público 003/2020, para o cargo de “Agente de Combate às Endemias” da Prefeitura Municipal de Votuporanga publicado no Diário Oficial Eletrônico na última terça-feira (30), os candidatos aprovados nas Provas Práticas e Teste de Aptidão Física deverão participar do Curso de Formação Inicial, que começou nesta segunda-feira (6) e segue até a próxima sexta-feira (10) das 8h às 17h, no Pólo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizada na Rua Pernambuco nº 1.736, bairro Vila São Vicente; haverá uma hora de intervalo.

Nesta fase, que é a última e de caráter eliminatório, os classificados devem se apresentar portando documento original com foto e, conforme orientações de prevenção à Covid-19, deverão utilizar obrigatoriamente máscara facial de proteção; os que desejarem, podem levar sua própria garrafa de água e frasco de álcool em gel.

Para mais informações basta acessar a seção do Diário Oficial Eletrônico no site https://www.votuporanga.sp.gov.br

Candidatos classificados

Os classificados para a fase final, em ordem alfabética, são: Ana Paula Costa de Oliveira, Dalva Cristina Rezende Silva Oliveira, Danielly Martins de Souza, Graciela Campos de Araujo, Isis Louziane Ferrarezi, Luis Gustavo Mendonca Melo, Maikon dos Santos Carvalho, Marlene Vidal de Araujo, Matheus Leonardo da Silveira Serantoni, Nadia Aparecida Sardinha Mancini, Norberto de Araujo Trindade e Paulo Ricardo Venancio Teixeira.