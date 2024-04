Concessionária alerta para tentativas de golpes digitais

Clientes devem ficar atentos e confirmar a legitimidade de eventuais cobranças por meio

dos canais de atendimento oficiais da companhia.

As tentativas de golpes digitais ainda são frequentes, com o envio de boletos e códigos de pagamentos falsos, clonagem de WhatsApp e ligações de falsos atendentes bancários. Além disso, o furto de celulares também está sendo frequentemente usado para desvio de dados. Dessa forma, a Neoenergia Elektro alerta para os golpes envolvendo as faturas de energia e indica os procedimentos para caso o cliente suspeite da origem e autenticidade da fatura de energia.

O primeiro passo é entrar em contato com a empresa para apurar a legitimidade da cobrança, através dos meios oficiais de atendimento comercial. O cliente deve sempre

utilizar o site oficial da concessionária: www.neoenergia.com/sp. Outra opção é o

Whatsapp por meio do número (19) 2122 1696. O cliente também pode entrar em

contato pelo 0800 701 01 02, que funciona 24 horas e verificar a veracidade do débito.

Dicas para não cair em golpes:

– Nome do beneficiário: refere-se ao nome da empresa que deverá receber o valor. Antes

de confirmar qualquer pagamento de contas de energia, confira se os dados são da Neoenergia Elektro, confira o CNPJ.

– Valor: confira e confirme se o valor a ser pago está correto. Data de vencimento e erros ortográficos: boletos falsos geralmente apresentam data de vencimento alterada e erros ortográficos.

– Fatura digital: confirme o remetente e não click em links, páginas arquivos duvidosos. A Neoenergia envia sua conta de energia por meio dos canais oficiais e você só consegue

acessá-la com uso de senha.

– WhatsApp: a concessionária não envia mensagens proativas através do WhatsApp solicitando dados pessoais ou envio da fatura de energia sem a sua solicitação. Caso

receba alguma solicitação através deste canal, desconfie. O WhatsApp oficial da

Neoenergia Elektro possui um selo de verificação embaixo do nome salvo, verifique e

confirme o número disponibilizado para o atendimento aos clientes (19) 2122 1696.

– PIX: pagamentos através de PIX só podem ser realizados através dos QRCODEs e “copia e cola” disponíveis em nossos canais oficiais, como o site, aplicativo e WhatsApp.

– Troca de titularidade: o serviço pode ser facilmente solicitado através do nosso atendimento telefônico no número 116, em nossas lojas de atendimento ou pelo nosso

site. É essencial destacar que esse serviço é totalmente gratuito.

– Redes sociais: siga o canais oficiais e desconfie de possíveis perfis falsos.

– Representantes da Neoenergia: a empresa não entra em contato para solicitar informações pessoais. Caso alguém se apresente em sua residência, alegando ser um representante da Neoenergia e você não tenha solicitado nenhum serviço, recomendamos que verifique o uniforme, o crachá e se a pessoa está utilizando um veículo oficial da empresa ou de um prestador de serviços autorizado. Em caso de dúvida, não hesite em entrar em contato com a concessionária para confirmar a veracidade da visita. A sua segurança é a nossa prioridade.

Como fazer o pagamento da fatura

O melhor caminho é por meio de PIX, basta solicitar uma 2ª via da conta de energia pelo

nosso WhatsApp (19 2122-1696). ou acessar o nosso site. Para quem recebe a fatura de

energia digital, pode fazer o pagamento através do Qr Code acessando o aplicativo do

seu banco.