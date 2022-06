Comunidade participa do XI Festival Gastronômico de Outono de Votuporanga na UNIFEV

Curso de Nutrição promoveu três oficinas culinárias abertas ao público, no Laboratório de Práticas Gastronômicas da Instituição.

A comunidade participou, na segunda-feira (20.jun), do XI Festival Gastronômico de Outono de Votuporanga, promovido pelo curso de Nutrição da UNIFEV. Foram realizadas três oficinas culinárias gratuitas no Laboratório de Práticas Gastronômicas, que funciona junto à Clínica-Escola de Nutrição, localizados no Campus Centro.

Segundo a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, o evento tem como objetivo mostrar um pouco das atividades do curso para a comunidade. “Essa ação tem como meta divulgar o que realizamos aqui na Nutrição UNIFEV. As pessoas saem daqui conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho, dispostas a aprender a cozinhar de uma nova maneira, ou seja, desfrutando de bons momentos”, afirmou.

O egresso de Gastronomia da UNIFEV, Rullian Melo, atual aluno do curso de Nutrição, foi um dos chefs responsáveis por realizar as oficinas culinárias. “Como estamos falando em um Festival de Outono, decidimos preparar pratos típicos para essa estação do ano. São refeições mais quentes, mas ao mesmo tempo com leveza nos temperos, ricas em nutrientes e sabor”, disse.

“A sopa de lentilha vem para provar que não é só no fim do ano que esse alimento pode ser consumido, e se preparada da maneira correta, ela pode ocupar o lugar do nosso queridinho feijão. O risoto é aquele prato elegante que pode ser feito com o que você tiver na geladeira. Aqui, nós escolhemos o parmesão e o filé, mas as pessoas podem usar o que tiverem em casa. Já a massa não pode faltar no almoço de domingo na casa da vó, e aqui nós ensinamos as pessoas a fazer um delicioso capeletti ao vinho, para substituir o tradicional macarrão de uma forma prática e sem perder o sabor”, explicou Melo.

A funcionária pública municipal Giovana dos Santos disse que o Festival foi muito além do que ela esperava. “Eu gosto muito de cozinhar e sempre que posso estudo alguma receita nova para preparar, em casa, para minha família. Com certeza vou aproveitar o conhecimento adquirido e reproduzir esses pratos”, ressaltou.

Para a docente do curso de Nutrição da UNIFEV Profa. Dra. Vanessa de Castro, o evento foi um sucesso e atingiu seus objetivos. “Nós terminamos mais esse Festival gratos por cada um que participou e motivados para os próximos que virão”, finalizou.