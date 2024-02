Comunidade acadêmica participa da entrega de novo espaço de convivência da Biblioteca da Unifev

Novo espaço conta com ilhas para notebooks, sofás, pufes, tomadas distribuídas em vários pontos, violão, palco para apresentações culturais e máquina de café.

A partir de agora, alunos e docentes contam com um ambiente para descanso, socialização e promoção de conhecimento e cultura com a inauguração do novo espaço de convivência da Biblioteca do Câmpus Centro da Unifev, realizada na última segunda-feira (5.fev).