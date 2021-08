Comunicado do IFSP Câmpus Votuporanga

O evento “NUGS in Live 2021” tem como tema principal “Educação sexual e LGBTfobia em foco” e terá duas mesas redondas no dia 05/08/2021 Evento organizado pela equipe do NUGS do Campus Votuporanga.

A primeira mesa redonda tem o tema “A Saúde Mental e o processo de resistência da população LGBTQIAP+”, com a Profa. Ma. Frida Pascio Monteiro e a Ativista Mariana Nunes CEO-Founder da Rede Autoestima-se (@redeautoestima_se), essa será realizada às 16h.

Enquanto, a segunda mesa redonda tem o tema “Educação Sexual e Violência contra pessoas LGBTQIAP+: caminhos possíveis”, com o Prof. Dr. Hamilton Vieira e o Adv. Fernando Zanella. Essa será realizada às 19h30.

Você não vai ficar de fora dessa, né? Venha conosco para conhecer mais, em nosso canal do YouTube