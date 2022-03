Comprar casa sem entrada: é possível fazer isso?

Esta é uma dúvida recorrente principalmente daqueles que estão a iniciar na vida adulta, ali por volta dos 22 aos 26 anos, onde o desejo de liberdade e a vontade de sair de casa mais falam alto. Mas estes não são os únicos que procuram por um meio de realizar tal sonho.

Muitas pessoas passam anos tentando adquirir a própria residência. Existem aqueles que economizam, outros, utilizam do Fundo de Garantia para tal, mas a questão de alguns é: É possível comprar casas sem entrada?

Por conta disso, no artigo de hoje, apresentaremos para você, nosso caro leitor, se existe a possibilidade de se comprar uma casa sem entrada, e quais meios se pode utilizar para este fim.

Aproveite e boa leitura!

Como posso comprar casa sem entrada?

Existem alguns meios que é possível, sim, comprar uma casa à vista. Ainda que muitos destes sejam interessantes de fazer quando já se possui um valor interessante para tal, a possibilidade é real.

Mas, para isso, é preciso ter, além de meios de comprovar que a sua renda é suficiente para arcar com estes, que você não possui quaisquer dividas em seu nome até então, tendo um perfil de alguém que consegue arcar com suas dívidas.

Muitas pessoas se perguntam sobre tal acontecimento, visto quantas opções são oferecidas, desde que se tenha uma entrada em mão para arcar com o mínimo do valor que será emprestado como crédito.

Ainda sim, não é tão comum essa possibilidade existir sem uma entrada, o que forçará o indivíduo que procura por esta saída fazer muitas pesquisas até achar uma instituição que ofereça tal serviço.

Além disso, é preciso se preocupar com a taxação. Estas podem mudar um pouco quando são oferecidas sem entrada, podendo custear um a mais desagradável para aquele que for fazer um acordo que envolva crédito.

A seguir, apresentaremos alguns meios que você pode estar utilizando para conseguir comprar casa sem entrada, dando início a um dos maiores sonhos daqueles que vivem em nosso país. Ao começar por:

Como comprar casa sem entrada: Financiamento

Algumas empresas de financiamento oferecem tal oportunidade mesmo que você não possua um valor em mãos para dar a entrada. Está também é uma opção que pode ser conseguida com um banco, caso sua renda seja elevada.

Um financiamento perdurará por alguns anos a mais, caso não seja dada a entrada. Portanto, um pagamento que demoraria, em média, de 10 a 15 anos, neste caso, a maior chance é de ser de 15 anos para cima.

Não é possível dar uma estimativa concreta em relação a esta pois tudo irá depender de quantas parcelas você conseguirá adiantar neste tempo. É possível reduzir, e muito, o tempo de pagamento de tal dívida ao pagar adiantado algumas destas.

Como comprar casa sem entrada: Pagando a vista

Pagar a vista é mais uma opção para não dar uma entrada. Mas, claro, está irá demorar muito mais tempo para ser concluída. Ainda que isso seja possível, a paciência será um fator determinante.

Isso acontece pelo fato de que, para que este seja possível, será preciso pegar uma parte de seu salário e investir, mensalmente, esta quantia, fazendo com que a mesma renda e vá aumentando gradualmente.

No começo, esta poderá não parecer tão interessante, ao depender da quantidade que é colocada no aporte. Conforme se passarem os anos, cada vez mais esta irá crescer, conseguindo chegar ao ponto onde você poderá comprar a mesma a vista.

Ou, se desejar, poderá também optar por uma residência mais barata e continuar investindo, trazendo até a sua vida a independência e estabilidade financeira que tanto procura.

Para estes casos, ao depender da propriedade que tem em mente, pode-se demorar mais de 11 anos para conseguir tal feito, sendo um método mais interessante para aqueles que já possuam uma residência.

Como comprar casa sem entrada: Consórcio

O consórcio de imóveis é uma opção mais favorável para a grande maioria que deseja comprar casa sem entrada. Aqui, o tempo e a sorte são seus maiores aliados, visto que, durante o tempo de pagamento das parcelas, você pode ser contemplado com o valor integral para comprar a propriedade.

Vale lembrar também que mesmo quando for sorteado, ainda será necessário se manter pagando o mesmo, visto que, caso deixe de arcar com as parcelas, diversos problemas poderão aparecer durante sua estadia na moradia.

Comprar uma casa sem entrada é totalmente possível

Existem opções para aqueles que desejam realizar tal sonho, sendo escolhas sólidas com propostas de acordo com a sua condição. Ainda sim, se deseja um leque mais abrangente, será necessário possuir um valor para dar de entrada.

