Comportas da Usina de Marimbondo são abertas em procedimento de rotina 

A medida não alterou o funcionamento da hidrelétrica.

Após longo período de estiagem a chuva reapareceu, ainda que de forma tímida, sendo inclusive, motivo pelo qual os reservatórios das usinas hidrelétricas da região noroeste paulista permanecem baixos. O volume útil das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos, por exemplo, segue em 0%.

Já em Icém/SP, nesta quinta-feira (25.nov), as comportas da Usina de Marimbondo foram abertas em um procedimento teste, que durou 15 minutos e teve função de assegurar a integridade dos vertedouros e das comportas. Ação não interferiu no funcionamento da hidrelétrica que atualmente opera com 10% da capacidade, sendo que em maio chegou a operar com 6% devido à estiagem.