COMPORTAMENTO – Os primeiros sintomas de uma pessoa estressada

Por Gustavo Rapassi –

Os primeiros sintomas de uma pessoa estressada são quando se demonstra desinteresse por tudo e uma facilidade de se irritar com qualquer coisa.

Percebo na pratica que o envolvimento com arte e trabalhos manuais, causa bem-estar e combate a mesmice ajudando as pessoas a saírem da alienação da rotina, desenvolve sensibilidades, aumenta o poder de concentração, aumenta a autoestima e ajuda no controle da ansiedade.

O contato com arte possibilita uma vida mais saudável, acredite pintar pode te proporcionar um bem-estar que cura.

O envolvimento com a obra, alivia o stress do dia a dia desde quando você elaborar o que vai fazer já começa um processo de desintoxicação mental.

Ou seja, a partir da concepção do trabalho que você vai se fazer até a finalização do trabalho manual ou da pintura, proporciona uma reação terapêutica. Até mais do que isso, até a contemplação no ambiente que ela decora também promove bem-estar.

Assim como desenhar estimula a capacidade de concentração, estimula o raciocínio crítico e desenvolve o equilíbrio mental. Pintar e trabalhar com as cores permite a expressão e a exteriorização das emoções.

Modelar massa com as mãos libera sensações emocionais e tensões que muitas vezes mantemos reprimidas, nos adultos e nas crianças, traz um bem-estar que reflete em suas atitudes.

E quando você não está em uma atividade profissional, praticar uma atividade artística serve para ocupar as horas de ócio, estimular e exercitar os neurônios, o que na idade madura, pode ajudar a retardar as manifestações de adoecimentos.

A realidade é que cada vez mais as máquinas substituem as funções dos homens, então devemos deixar as máquinas trabalharem por nós e assim podemos nos especializar nas tarefas de sensibilidade que é o que as maquinas não fazem.

Hoje temos que aprender a nos adaptar a esse novo modelo de vida, agora nós estamos na época de fazer o que gostamos de fazer.

Estamos vivendo um período que você pode aprender tudo o que quiser usando os recursos digitais de internet.

Tudo o que foi difícil e inacessível até agora, hoje está fácil e acessível pra muitos. Por exemplo hoje você consegue aprender uma atividade nova, como tocar qualquer instrumento musical, basta escolher.

Essa é a nova função do homem, descobrir o que é viver com prazer. O desafio é conseguir ouvir a sua voz interior para saber qual é a motivação e a satisfação da sua vida.