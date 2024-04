Complexo Santa Casa participa de Fórum Multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista

O evento teve como objetivo auxiliar famílias e profissionais no acompanhamento de crianças diagnosticadas com TEA.

O Complexo Santa Casa de Votuporanga dá o exemplo em busca de aperfeiçoamento contínuo e de melhorias na assistência. Representantes dos três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, do Núcleo de Atenção à Saúde, do SanSaúde, além do Hospital, marcaram presença no 2º Fórum Multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pelo Hospital da Criança e Maternidade.

Hospital

Participaram as profissionais do Hospital: Patrícia Puiti De Almeida Peniza (supervisora da Unidade de Terapia Intensiva) Amanda Maris Borsoni Saura da Costa (coordenadora de Enfermagem); Vanessa Ribeiro de Souza Lima (supervisora do Centro Cirúrgico); Mariani Juliani Rosa (enfermeira da Qualidade); Maraisa Rodrigues (gerente de Atendimento) e Luciana Maranho Freitas (psicóloga da Unidade de Diálise).

SanSaúde e Núcleo de Atenção à Saúde

Pelo plano da Santa Casa, estava Luana de Souza Prates Melegate (enfermeira). Mara Patrícia Nunes (enfermeira da Qualidade) representou o Núcleo de Atenção à Saúde.

AME Votuporanga

Pela unidade de Votuporanga: Monalysa Lopes Sette Fernandes (fonoaudióloga); Patricia Rodrigues De Oliveira e Bruna Rafaela De Oliveira Lemes (psicólogas); Ligia Bernini Lagoin (fisioterapeuta); Taina Dos Santos Lopes (assistente administrativo – S.A.U) e Aline Goncalves Tridapalli (assistente social).

AME Jales

Já representando o Ambulatório de Jales: Franciele Lima Gonçalves (coordenadora de Humanização) e Valeria Borges Lisboa (presidente do Grupo de Trabalho de Humanização – GTH e analista administrativo).

AME Santa Fé do Sul

Pelo AME de Santa Fé do Sul, participaram: Eli Carine Neves (psicóloga); Rafaela Vieira Perez Jacomassi (coordenadora de Humanização); Francielle dos Santos Barbosa Ianeli (enfermeira); Marjory Caroline de Souza (nutricionista) e Jessica Leandra Marques (terapeuta ocupacional).

A participação do Complexo Santa Casa no 2º Fórum Multidisciplinar de TEA evidenciou o compromisso da instituição em contribuir para a construção de uma rede de apoio efetiva e abrangente para pacientes autistas e suas famílias. A diversidade de experiências e perspectivas apresentadas pela equipe reflete o esforço conjunto para promover práticas inclusivas e de alta qualidade na abordagem do TEA.