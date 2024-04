Complexo Funfarme promove ação para os colaboradores em prol do dia da Atividade Física

Todas as unidades gerenciadas pela Fundação, incluindo o Hospital Municipal (HM) e Hemocentro, participam de gincanas que visaram conscientizar sobre a importância da prática de atividades físicas no dia a dia.

Nesta semana, a Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) realizou ações em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física para seus colaboradores. Todas as unidades gerenciadas pela Fundação, incluindo o Hospital Municipal (HM) e Hemocentro, participam de gincanas que visaram conscientizar sobre a importância da prática de atividades físicas no dia a dia.

Nesta sexta-feira, a quadra da Famerp recebeu os colaboradores em atividades para relembrar a infância. Com a orientação de instrutores físicos da Funfarme, os colaboradores puderam se divertir e participar de atividades como jogo da velha, amarelinha, corrida de colher e obstáculos.

A atividade física corporativa incentivada pelas empresas pode motivar os colaboradores de diversas formas, explica Dr. Wagner Vicensoto, vice-Diretor Executivo da Funfarme. “É de extrema importância as empresas investirem em saúde e qualidade de vida, justamente pensando que o capital humano é peça essencial para os objetivos serem alcançados. As consequências dessa estratégia são visualizadas através do desempenho, das relações interpessoais, impacto também nos afastamentos”, diz.

Pensando no contexto de esporte e saúde física, o Complexo Funfarme oferece aos colaboradores um projeto denominado Movi Mente-se, que tem o objetivo contribuir com a saúde, bem-estar físico e emocional dos colaboradores e incentivar hábitos saudáveis. Além de um espaço de academia, com aparelhos de alta qualidade, espaço climatizado e professores em tempo integral, ao longo da semana estão disponíveis aulas de funcional, gap, hit kombat e relaxamento aos colaboradores.

“Realizar atividade física dentro da instituição proporciona um benefício pessoal, físico e profissional para os nossos funcionários, estimulando e aumentando a motivação durante o trabalho. É um momento mais que a pessoa acho que relaxa diante de todo o estresse que o ambiente de trabalho causa, então ela usa desse espaço como uma espécie descompressão, para colocar para fora esse estresse durante a execução da atividade física”, explica Denise Pederçole, gerente de gestão de pessoas da Funfarme.

Além da Academia e das modalidades esportivas, a Funfarme conta com temos o ‘Espaço do Colaborador’, em que o colaborador pode ser atendido em especialidades como psiquiatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, o setor de ‘Bem-Estar’, que disponibiliza atendimentos psicológicos, e o setor de RH que possui profissionais de assistência social, que atuam com os acolhimentos de demanda espontânea, auxiliando os colaboradores em questões financeiras e sociais.

Atividade Física segura

Praticar esporte é crucial para manter uma vida saudável, promovendo o bem-estar físico e mental. Além de fortalecer o corpo, a atividade física regular contribui para a prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida. Mas, antes de começar uma atividade física, o esportista deve passar por avaliação médica para analisar questões como seus limites, resistência e aptidão cardiorrespiratória. Essa análise, geralmente feita pelo médico cardiologista, ajuda na prevenção de possíveis doenças que possam ser agravadas durante a atividade física.

“O check up possibilita diagnosticar alguma condição que poderia causar problemas para a pessoa durante a atividade física. Então, fazendo exames preventivos, essa doença pode ser detectada e tratada antes da possibilidade de algo mais grave acontecer, como no caso de um paciente com obstrução arterial que, se não tratada, pode evoluir para um infarto”, explica o Dr. Elzo Mattar, Cardiologista do HB Cor e vice-diretor clínico do Hospital de Base.

O HB Cor – Centro Avançado de Cardiologia do Hospital de Base de Rio Preto – é referência nesta especialidade no interior do Estado de São Paulo por possuir equipe médica multidisciplinar completa e altamente qualificada. O Centro de Cardiologia realiza importantes exames diagnósticos para saúde do esportista, como eletrocardiograma, ecocardiograma, holter e teste ergométrico, entre outros.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção da medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Complexo Funfarme conta com o departamento de Captação de Recursos, chamado de Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.