Complexo Eplenum será o primeiro bairro inteligente de Rio Preto

Inspirado nos bairros Pedra Branca, em Palhoça/SC e Celebration (EUA), megaempreendimento de R$ 250 milhões da Emais Urbanismo terá sistema de irrigação sustentável e usina de energia solar para o resort, entre outras soluções. O Complexo Eplenum, megaempreendimento com terrenos residenciais fechados e terrenos abertos de uso misto que a Emais Urbanismo está levando para a região Sul de Rio Preto, terá como diferencial o fato de ser o primeiro bairro inteligente da cidade.

A inspiração para o projeto vem tanto de Santa Catarina quanto da Flórida, nos EUA: os bairros Pedra Branca, em Palhoça/SC, e Celebration, em Kissimmee, em Orlando, dois locais que foram planejados para oferecer o máximo de bem-estar e integração entre vida, trabalho e lazer a seus moradores, equilibrando a sustentabilidade com ocupação urbana, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

Algumas das soluções inteligentes que estarão presentes no Complexo são portaria com acesso do morador por TAG no veículo e face ID, App para liberação de visitantes e acesso aos serviços do resort, sistema de irrigação sustentável com sensores que medem a taxa de umidade do solo e usina de energia solar para o resort. O investimento no projeto é de R$ 250 milhões.

