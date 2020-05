Complexo da Ferroviária recebe melhorias  

O projeto prevê construção de ciclovia, pista de caminhada, campo de malha, minicampos de futebol e de areia; além de instalação de nova iluminação e outras benfeitorias.

Desde 2017, o Prefeito João Dado vem estabelecendo parcerias público-privadas para realização de obras de revitalização e melhorias no Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, conhecido como Campo da Ferroviária, no bairro Estação.

Uma série de benfeitorias já estão sendo feitas pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Planejamento, Obras e de Trânsito, Transporte e Segurança, como construção de ciclovia e pista de caminhada, em seu entorno; instalação do campo coberto de malha, dos minicampos de futebol e de areia e a revitalização dos vestiários, que contará com novos sanitários, chuveiros e a substituição das instalações hidráulicas e elétricas.

A melhoria na iluminação do local também está prevista, assim como a troca do alambrado ao redor do campo de futebol e das redes dos gols, além da construção de uma cabine de imprensa. O projeto prevê ainda uma área gourmet com churrasqueira e quiosque para a recreação.

Nesta fase de adequações do local, a equipe responsável pela obra está concentrada na recuperação dos vestiários e do banco de reservas.

Para o Prefeito João Dado, “a celebração de convênios com iniciativa público-privada para obras como a do Campo da Ferroviária é extremamente importante para a modernização e manutenção dos nossos equipamentos públicos desportivos e sociais. Aos nossos parceiros, nossa profunda gratidão pela participação sempre ativa na aplicação de recursos, o que impacta diretamente no progresso de toda a cidade”.