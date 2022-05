Completando 33 anos, 4º Batalhão de Policia Militar Ambiental realiza semana de conscientização e prevenção  

Entre as ações, a corporação está realizando a “Campanha Sangue Verde” com a doação de sangue de policiais militares ambientais.

Em comemoração ao 33º Aniversário do 4º Batalhão de Policia Militar Ambiental serão realizadas várias atividades voltadas à educação, conscientização e preservação do meio ambiente. Ações começaram nesta segunda-feira (9.mai) e seguem até a próxima quinta (12); a corporação também está realizando a “Campanha Sangue Verde” com a doação de sangue de policiais militares ambientais.

Dentre as atividades em campo, a Polícia Militar Ambiental deflagra até a próxima quarta-feira à “Operação Gaia”, envolvendo ações do policiamento voltadas a proteção dos recursos naturais como: queimadas, pesca predatória, desmatamento, garimpagem, caça e tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Para finalizar as comemorações, na quinta-feira, corporação realizará uma Solenidade de Valorização Profissional com a entrega de medalhas aos policiais militares ambientais que se destacaram durante o ano, e de condecorações as autoridades civis e aos empresários da região.