Como proteger crianças da gripe?

Pediatra Dra. Monize Cavassani deu dicas valiosas para aumentar a imunidade dos pequenos.

Todo ano é a mesma coisa: basta a chegada do inverno, mudanças bruscas de temperatura e umidade do ar baixa para as crianças começarem a espirrar, tossir e ter febre, coriza, congestão nasal, dores de cabeça e até abdominais, náusea, vômito e diarreia.

Mas é possível sim proteger os filhos da gripe! A médica pediatra do SanSaúde, Dra. Monize Cavassani, deu dicas valiosas para prevenir a patologia. “Proteger os pequenos da gripe envolve uma combinação de medidas preventivas e de cuidados gerais com a saúde”, adiantou.

Confira as principais:

– Vacinação

A vacinação contra a gripe é a forma mais eficaz de prevenção. Verifique com o médico da criança sobre a imunização anual, pois ela pode variar de acordo com a idade da criança.

– Higiene das mãos

Ensine as crianças a lavarem as mãos frequentemente com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos, especialmente antes de comer, depois de usar o banheiro e ao chegar em casa.

– Etiqueta da tosse e espirro

Ensine as crianças a cobrirem a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o cotovelo ao tossir ou espirrar, para evitar a propagação de gotículas com vírus.

– Evite contato próximo com pessoas doentes

Tente limitar o contato da criança com pessoas doentes durante o período de maior atividade da gripe. Se o pequeno estiver doente, evite levá-la a lugares públicos onde possa infectar outras pessoas.

– Evite grandes aglomerações

Durante os surtos de gripe, evite levar as crianças a lugares lotados, como shoppings, cinemas ou transportes públicos, onde a exposição ao vírus pode ser maior.

Doenças mais comuns

A pediatria explicou ainda quais as doenças mais comuns neste período:

– Gripes e resfriados

São as doenças virais mais comuns no outono e inverno, mas podem afetar bebês e crianças durante todo o ano. Os sintomas incluem coriza, tosse, dor de garganta, no corpo e cabeça, além de fadiga e febre.

– Bronquiolite

É uma infecção respiratória viral que é comum em bebês e crianças pequenas. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito e respiração rápida.

– Asma

É uma condição crônica que pode ser desencadeada pelo clima frio e seco do outono. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar.

– Alergias

Algumas crianças podem desenvolver alergias sazonais no outono, como alergia a mofo ou pólen. Os sintomas incluem coriza, espirros, coceira nos olhos e nariz entupido.

Dra. Monize tranquilizou os pais quanto aos sintomas. “É normal a criança apresentar tosse, coriza, falta de apetite e até febre. Capriche sempre na lavagem nasal com soro e se os sintomas persistirem procure o seu pediatra de confiança!”, frisou.

H3N2

Tem um vírus, o H3N2, que tem tirado o sono de muita gente. É um dos subtipos do vírus da Influenza A e responsável pelo surto de gripe que tem acontecido em todo o país. A transmissão ocorre por meio de gotículas liberadas no ar quando uma pessoa contaminada tosse ou espirra.

Os sintomas da doença são os mais comuns:

– Febre > 38°C

– Calafrios

– Espirros

– Cansaço excessivo

– Tosse

– Coriza

– Dor de cabeça

– Dor de garganta

De olho na prevenção do H3N2

Para prevenir, a população deve manter os mesmos cuidados indicados para COVID -19:

– Evitar grandes aglomerações

– Higienizar as mãos com álcool em gel

– Usar máscara

– Manter os ambientes arejados

– Evitar contato de pessoas que apresentem sintomas de gripe

– Vacinem-se

Como aumentar a imunidade das crianças

A pediatra destacou que aumentar a imunidade das crianças é a melhor forma de prevenir as possíveis gripes, resfriados e infecções nessa época do ano. “A maneira mais eficaz para fortalecer a imunidade é a adoção de hábitos saudáveis na rotina das crianças, como amamentação, atividades físicas, alimentação saudável, vacinas, sono tranquilo e reposição de vitaminas”, elencou.

– Amamentação

O leite materno contém vários nutrientes e anticorpos, assim funciona como uma primeira vacina para a criança. A recomendação do Ministério da Saúde é a de que o aleitamento exclusivo aconteça até o sexto mês de vida do seu filho e até os 2 anos de idade pelo menos.

– Atividades físicas

A prática de exercícios colabora com a manutenção do bom humor, das defesas do organismo e do crescimento saudável dos pequenos.

– Alimentação saudável

Frutas, verduras, legumes são essenciais para contribuir na quantidade de vitaminas, minerais e nutrientes que fortalecem o organismo da criança.

– Vacinas

Mantenha a vacinação em dia. Isso é fundamental na precaução de doenças e problemas futuros.

– Sono tranquilo

Ter uma boa noite de sono influencia diretamente na qualidade de vida das crianças, apoia em seu desenvolvimento, descansa e revigora.

– Reposição de vitaminas

Às vezes, é necessária reposição de algumas vitaminas que se encontram em deficiência, seguindo orientações médicas.