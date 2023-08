Como nutricionista atua na prevenção de doenças?

Jéssica Tofolo da Silva dá dicas para garantir uma rotina saudável.

A alimentação não é apenas uma fonte de energia para o corpo, ela também tem tudo a ver com nossa saúde. Cada pessoa precisa de quantidades individuais de macro e micronutrientes para manter o funcionamento correto do organismo e o equilíbrio do corpo. Por essa razão, as escolhas alimentares diárias influenciam diretamente no bem-estar e qualidade de vida.

Conversamos com a nutricionista do SanSaúde, Jéssica Tofolo da Silva, que ensina como garantir uma rotina saudável e prevenir doenças por meio da alimentação. “Quando seguimos uma refeição rica em nutrientes, com uma variação de carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais, o corpo é capaz promover o aumento da resposta imune, fundamental na prevenção de diversas doenças, tais elas como: obesidade, hipertensão arterial (pressão alta), diabetes, colesterol (ruim) e triglicérides elevados, insuficiência renal, doenças intestinais (ex: Crown, diverticulite), câncer, entre outras. Por esse motivo, o acompanhamento profissional contribui com a nutrição correta do organismo, compreendendo os distúrbios e as necessidades do ser humano”, explicou.

Acompanhamento nutricional

No acompanhamento, o profissional realiza uma completa avaliação do estado nutricional e corporal do paciente, coleta informações sobre a saúde, rotina alimentar e o desejo de busca da necessidade de cada paciente. Calcula a quantidade dos nutrientes necessários para suprir a demanda energética e elabora o plano alimentar individualizado, orienta sobre a combinação correta de alimentos, horários das refeições, o que priorizar e o que evitar, também sobre a importância da ingestão adequada de nutrientes, além de planejar uma rotina que se adapte de acordo com o organismo de cada um, auxiliando nas escolhas saudáveis e melhorando diversos aspectos da vida.

A consulta com nutricionista deve ocorrer a cada 30 – 45 dias ou sempre que sentirem a necessidade com dúvidas, ou apresentarem esses sintomas ou doenças:

Falta de energia;

Indisposição;

Fadiga;

Lesões recorrentes;

Estresse;

Insônia ou muito sono;

Inchaço / Retenção hídrica;

Ganho de peso (Obesidade);

Perda de peso muito rápido;

Doenças como: hipertensão arterial (pressão alta), dislipidemias (Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia), diabetes, doença no Intestino, doença renal, câncer, entre outras.

O atendimento nutricional é direcionado para todas as idades: criança, adolescente, gestantes, adultos, atletas, trabalhadores e idosos.

Exames de rotina

Os exames de rotina devem ser feitos por todas as pessoas, ao menos uma vez ao ano. Casos específicos podem pedir que os pacientes os realizem em intervalos menores, mas isso só é feito com orientação médica.

Para fazer o check-up, você pode agendar uma consulta com um clínico geral ou um médico da família. Os pediatras também podem solicitar esses testes, assim como profissionais de outras especialidades.

As principais avaliações são:

Hemograma:

Colesterol/Triglicérides;

Glicemia;

TSH e T4;

Ureia e Creatinina;

Transaminase (ALT e AST), TGP e TGO;

Dosagem de Vitaminas e Minerais;

Urina I e Fezes;

Papanicolau;

Mamografia;

PSA.

Rotina Saudável

Jéssica disse que rotina saudável é aquela que está adequada às suas necessidades. Ela é personalizada e única. “Crie estratégias que funcionem para você, fazendo com que se sinta revigorado, descansado e pronto para enfrentar as atividades do seu dia a dia. Tudo isso, é claro, mantendo a saúde do corpo e promovendo a longevidade”, complementou.

Confira algumas dicas:

BEBA BASTANTE ÁGUA

– O corpo humano é composto de mais de 70% de água. Essa taxa varia de acordo com a nossa idade (pessoas mais jovens têm mais água no organismo), mas se mantém extremamente alta ao longo de toda a vida. Por isso, a desidratação é um dos problemas mais graves aos quais podemos nos expor.

Sintomas de desidratação vão muito além da sede. Podemos estar desidratados ao sentir o pensamento lento, ter muito sono ao longo do dia, entre outros sintomas. Por isso, o ideal é se hidratar frequentemente, tomando pequenas quantidades de água por vez.

MANTENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

– Outro pilar para uma vida mais saudável é cuidar bem da alimentação. Além de investir em ingredientes como grãos, cereais, frutas e verduras diversas, é importante fazer várias refeições ao longo do dia para otimizar a digestão.

A chave do sucesso de uma alimentação está na diversificação, e não na privação. Portanto, não precisa evitar aquele docinho que você tanto gosta, mas manter o equilíbrio, não exagerar e fazer refeições variadas.

CUIDE BEM DO SEU SONO

– É durante o sono que regeneramos células, especialmente as do cérebro, chamadas de neurônios. Portanto, esse é um período sagrado para que possamos nos manter com uma “memória de elefante” e ter foco para as atividades do dia seguinte.

O sono reparador começa, então, no momento de nos retirarmos para o quarto. Nessa hora, é indicado deixar as telas (como o celular) bem longe de nós e investir na leitura de um livro, por exemplo. Assim, pegamos no sono mais rapidamente e temos uma noite de qualidade.

FAÇA EXERCÍCIOS FÍSICOS REGULARMENTE

– Abandonar o sedentarismo é outro passo fundamental para que possamos ser saudáveis e ter uma rotina adequada para o nosso organismo. Com a prática frequente de exercícios, prevenimos doenças, regulamos o nosso sono e temos uma série de vantagens para a saúde!

Não há uma regra sobre qual atividade praticar, desde que ela seja prazerosa e adequada às suas necessidades fisiológicas. A dica é conversar com um médico e ver qual delas é a mais indicada para você.

DESCANSE E SE DISTRAIA

– Outra dica muito importante é o cuidado com a saúde mental. Afinal, não podemos nos descuidar da mente e dedicarmos exclusivamente ao corpo, já que os dois estão superinterligados! Sendo assim, invista na realização de atividades que te tragam prazer. Não fique se sentindo culpado por se distrair e descansar. Não somos máquinas, e esses momentos são fundamentais para que possamos nos manter produtivos e saudáveis.

LIMITE O TEMPO NA FRENTE DAS TELAS

– Agora, uma dica um pouco polêmica: tente limitar o seu tempo em frente às telas, seja a do celular, seja a da televisão ou do computador. Não há problema algum em utilizar esses recursos (inclusive na hora do descanso), mas não faça disso uma prioridade no seu dia. Além de ser vantajoso para as interações sociais, se afastar um pouco da tecnologia é bom para a visão, para o sono e para todo o organismo. Isso ocorre porque a exposição prolongada pode, por exemplo, deixar os olhos secos e prejudicar a produção de substâncias que nos induzem ao sono. Utilize outros estímulos sempre que for possível!

MANTENHA RELAÇÕES SAUDÁVEIS

– Outro ponto fundamental para uma rotina saudável é manter relações igualmente benéficas, ou seja, que não desencadeiam sentimentos como a ansiedade e a tristeza. Seja com os amigos, no trabalho ou na vida em família, tenha em mente que o equilíbrio é sempre fundamental.

Evite relacionamentos tóxicos, que acabam fazendo mais mal do que bem, e fique perto de pessoas que fazem uma troca positiva com você.

FAÇA CONSULTAS PERIÓDICAS

– Não deixe de realizar consultas periódicas e exames sempre que seu médico solicitar. O ideal é que as visitas sejam ao menos uma vez por ano, mas essa frequência pode variar de acordo com as necessidades de cada paciente. Além disso, esteja sempre em contato com o seu corpo e saiba quais são os sinais que ele passa, assim, é bem mais fácil buscar auxílio caso alguma alteração seja notada. Lembrando que diagnósticos precoces fazem toda a diferença para o tratamento das doenças!