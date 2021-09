Como economizar energia elétrica 

Entre os vilões do consumo estão equipamentos que consomem energia para gerar calor, como chuveiro elétrico, secadora de roupas, aquecedor e ferro de passar.

A conta de luz vai pesar ainda mais no bolso do consumidor. Nesta terça-feira (31), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu criar um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o país.

A “bandeira tarifária escassez hídrica” vai entrar em vigor nesta quarta-feira (1º) e adicionar R$ 14,20 às faturas para cada 100 kW/h consumidos. A nova bandeira representa uma alta de 49,63% em relação à bandeira vermelha patamar 2, que até agora era a mais alta do sistema e estava em vigor nos últimos meses.

Na prática, as contas de luz devem encarecer quase 7%.

De acordo com o texto divulgado pela agência, a previsão é de que a nova bandeira permaneça em vigor até 30 de abril de 2022. Até agora, o sistema de bandeira era revisto mês a mês.

E para reduzir o impacto desse aumento, não há segredo: é preciso economizar energia elétrica.

Entre os vilões da conta de luz estão equipamentos que consomem energia para gerar calor, como chuveiro elétrico, secadora de roupas, aquecedor e ferro de passar. Eletrodomésticos tradicionais também aumentam os gastos, principalmente geladeira, micro-ondas, freezer e lavadora de roupas.

10 estratégias para economizar energia

Adquira aparelhos elétricos eficientes

Eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes. Se puder, substitua-os por aparelhos mais novos e com selo PROCEL de eficiência energética. Pesquise modelos e potências mais eficientes.

Evite banhos longos

Tome banhos de, no máximo, cinco minutos. Ao ficar tempo demais debaixo do chuveiro, você desperdiça água e consome energia elétrica em excesso, principalmente no inverno. Priorize também pelo modo “morno” ou “verão” em dias quentes.

Fique de olho no carregador de celular

Não deixe o carregador de celular na tomada sozinho ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica.

Aproveite a luz natural

Além de ser confortável para os olhos, aproveitar a luz natural do dia ajuda a reduzir o desperdício de energia. Evite acender luzes em ambientes já naturalmente iluminados, dê preferência por lugares com janelas amplas e paredes claras.

Evite o ‘modo espera’ dos aparelhos

Nunca deixe os aparelhos ligados no “modo espera”. Não há necessidade de continuar consumindo energia se você não os está utilizando. Tire o eletrodoméstico da tomada quando não estiver em uso.

Escolha lâmpadas LED

Dê sempre preferência às lâmpadas LED. Elas consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais,

Utilize a função “timer” das TVs

Evite dormir com a TV ligada. Utilize a função “timer” ou “sleep” para que ele desligue sozinho.

Utilize a geladeira com eficiência

Evite utilizar a parte de trás da geladeira ou do freezer para secar panos e roupas. Verifique sempre o estado da borracha de vedação e evite abrir a porta a todo momento.

Passe as roupas de uma única vez

Junte a maior quantidade possível de roupas para passar e sempre utilize a temperatura indicada para cada tipo de tecido. Deixe as roupas leves para passar com o ferro desligado.

Confira os fios de casa

Fios desencapados ou expostos podem gerar acidentes e contribuem para perda de energia. O recomendado é trocá-los com urgência.

*Informações/G1