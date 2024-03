Como cuidar da saúde no Outono 

Médico de Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, orientou sobre as doenças da estação.

O outono chegou para abaixar as temperaturas e trazer as chuvas. Nessa estação, é comum que muitas pessoas adoeçam por conta da grande variação de temperaturas: geralmente, as manhãs são mais quentes, enquanto as noites são frias. Muitas das doenças são relacionadas ao sistema respiratório, como irritações e infecções, resultando em laringites, faringites, gripes, tosses, bronquites e resfriados.

Para ter um outono tranquilo, saudável e com disposição, é necessário tomar alguns cuidados e prestar uma atenção extra em alguns detalhes da rotina. O médico de Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, deu detalhes sobre as patologias mais comuns.

Dr. Ernesto explicou que, à medida que as temperaturas caem e a umidade relativa do ar diminui, as vias aéreas tendem a ficar mais vulneráveis à ação de vírus e bactérias. “O clima seco favorece a propagação de doenças infecciosas, especialmente em ambientes fechados, onde a circulação do ar é limitada. Isso cria um ambiente propício para resfriados, gripes e outras infecções respiratórias”, destacou.

COVID-19

Além dos vírus comuns, como o rinovírus e o influenza, é crucial lembrar da persistência da COVID-19. “Os números de casos estão novamente em ascensão, o que nos alerta para a importância de continuar seguindo as medidas de prevenção, como o uso de máscaras em caso de sintomas gripais”, complementou.

Infecções bacterianas

Não podemos esquecer também das infecções bacterianas que podem surgir como complicações das infecções respiratórias virais, como amigdalites, otites e sinusites. Essas condições podem causar desconforto significativo e requerem atenção médica adequada. “Além das infecções, as rinites alérgicas também são comuns nesta época do ano, devido à queda da umidade e ao aumento de alérgenos no ar. Portanto, é essencial manter os ambientes arejados, evitar aglomerações e, se estiver com sintomas gripais, usar máscaras para proteger a si mesmo e aos outros”, frisou.

Vacinação

Durante o outono, além da gripe, algumas viroses também são muito comuns e podem ser evitadas pela vacinação correta. Então, cheque sua caderneta e veja se suas vacinas estão em dia. Caso contrário, procure se informar a respeito do assunto e fazer as que estão pendentes.

Prevenção

7 dicas para evitar as doenças do outono

1- Hidrate-se

2- Evite aglomerações e locais fechados

3- Lave as mãos com frequência

4- Cuidado com crianças doentes

5- Hidrate a pele

6- Cuidados extra para alérgicos

7- Alimente-se bem